馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

▲農業部表示，台灣馬頭魚有三種，日本馬頭魚常被指名搶購，是漁港的隱藏明星。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣民間流傳著內行人才懂的美味暗號「七赤鯮、八馬頭」，代表馬頭魚是老饕心中的夢幻逸品。農業部也整理市面上常見的三種馬頭魚，其中俗稱「紅馬頭」的日本馬頭魚最常見，且肉質細緻、口感清甜，並提醒民眾挑選時要注意3重點，而最推薦料理方式則是香煎與清蒸，可享受最鮮美味道。

台灣四面環海，民間也流傳著十大好魚排行榜，而「七赤鯮、八馬頭」，排名第八的就是馬頭魚，隨著馬年到來，農業部也特別介紹馬頭魚，讓民眾深入了解老饕心中的夢幻逸品「馬頭魚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部表示，馬頭魚為什麼叫「馬頭」，主要是因為牠的頭部呈方形、魚身側扁，外型神似馬頭而得名，而每年秋冬的東北季風報到，海水降溫，正是馬頭魚最肥美的季節。

而台灣常見的馬頭魚共有「日本馬頭魚、斑鰭馬頭魚、白馬頭魚」等三種，農業部指出，其中以日本馬頭魚（俗稱紅馬頭）最為常見，主要棲地以北部為主，每年都有產出，但在春天與夏初味道最鮮美，肉質細緻且口感清甜，常常一進港就被指名搶購，是漁港的隱藏明星。

▲▼馬頭魚還有斑鰭馬頭魚、白馬頭魚等兩類，同樣相當美味。農業部建議馬年吃馬頭魚，讓餐桌「馬年有餘、年年有魚」。（圖／農業部提供）

農業部建議民眾，想挑選新鮮馬頭魚要注意3重點，首先眼睛要透亮，其次是魚鰓要鮮紅、肉質按壓有彈性。至於馬頭魚的料理方式，則最推薦「香煎與清蒸」，因為清蒸最能吃出原始鮮甜，香煎則外酥內嫩、香氣十足，兩種都超對味。而在馬年到來之際，民眾來一道鮮甜細嫩的馬頭魚，能讓餐桌也能「馬年有餘、年年有魚」。