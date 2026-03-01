　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

▲▼馬年到來，農業部建議民眾可吃馬頭魚，讓餐桌「馬年有餘、年年有魚」。（圖／農業部提供）

▲農業部表示，台灣馬頭魚有三種，日本馬頭魚常被指名搶購，是漁港的隱藏明星。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣民間流傳著內行人才懂的美味暗號「七赤鯮、八馬頭」，代表馬頭魚是老饕心中的夢幻逸品。農業部也整理市面上常見的三種馬頭魚，其中俗稱「紅馬頭」的日本馬頭魚最常見，且肉質細緻、口感清甜，並提醒民眾挑選時要注意3重點，而最推薦料理方式則是香煎與清蒸，可享受最鮮美味道。

台灣四面環海，民間也流傳著十大好魚排行榜，而「七赤鯮、八馬頭」，排名第八的就是馬頭魚，隨著馬年到來，農業部也特別介紹馬頭魚，讓民眾深入了解老饕心中的夢幻逸品「馬頭魚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部表示，馬頭魚為什麼叫「馬頭」，主要是因為牠的頭部呈方形、魚身側扁，外型神似馬頭而得名，而每年秋冬的東北季風報到，海水降溫，正是馬頭魚最肥美的季節。

而台灣常見的馬頭魚共有「日本馬頭魚、斑鰭馬頭魚、白馬頭魚」等三種，農業部指出，其中以日本馬頭魚（俗稱紅馬頭）最為常見，主要棲地以北部為主，每年都有產出，但在春天與夏初味道最鮮美，肉質細緻且口感清甜，常常一進港就被指名搶購，是漁港的隱藏明星。

▲▼馬年到來，農業部建議民眾可吃馬頭魚，讓餐桌「馬年有餘、年年有魚」。（圖／農業部提供）

▲▼馬頭魚還有斑鰭馬頭魚、白馬頭魚等兩類，同樣相當美味。農業部建議馬年吃馬頭魚，讓餐桌「馬年有餘、年年有魚」。（圖／農業部提供）

▲▼馬年到來，農業部建議民眾可吃馬頭魚，讓餐桌「馬年有餘、年年有魚」。（圖／農業部提供）

農業部建議民眾，想挑選新鮮馬頭魚要注意3重點，首先眼睛要透亮，其次是魚鰓要鮮紅、肉質按壓有彈性。至於馬頭魚的料理方式，則最推薦「香煎與清蒸」，因為清蒸最能吃出原始鮮甜，香煎則外酥內嫩、香氣十足，兩種都超對味。而在馬年到來之際，民眾來一道鮮甜細嫩的馬頭魚，能讓餐桌也能「馬年有餘、年年有魚」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逃伊朗戰火！　瘋傳「一張機票2540萬」
王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警取締53件違規
快訊／杜拜五星飯店遭擊中
中東戰火升溫！7國關領空　多家航空停飛一次看
為什麼要打伊朗？　川普曝真正目的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

春雷將響！　鋒面掃全台

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

明「全台下3天」　雨最大地區曝

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

春雷將響！　鋒面掃全台

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

明「全台下3天」　雨最大地區曝

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

女遺失「AirPods Pro」一招找回　車主：算妳幸運

2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機　睡眠暖爐襪Threads網友激推

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣　水瓶靠創意賺錢

《MISHA》宣傳驚見「低頭巨兇」　大叔成絕世美女引眾開發讚嘆

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋　

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD

生活熱門新聞

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

明「全台下3天」　雨最大地區曝

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

日本逛一半！2台人「日幣換算台幣」算法驚呆

春雨來了！　4天下最大

春雷將響！　鋒面掃全台

約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！網吵翻

更多熱門

相關新聞

整修步道竟滑落20m邊坡　農業部委外員工受困2小時

整修步道竟滑落20m邊坡　農業部委外員工受困2小時

農業部農村發展及水土保持署台中分署委外廠商2名員工，今（27）天上午在豐原區公老坪旱溪源頭步道施工時，不慎滑落邊坡20米深，救護人員獲報趕往，花了2小時才順利將2人脫困，所幸2人僅全身擦傷送醫，沒有生命危險。

非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

非洲豬瘟清零滿3個月　農業部今遞交非疫區申請

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

關鍵字：

馬頭魚農業部紅馬頭

讀者迴響

熱門新聞

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面