台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

▲2026台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

2026台灣燈會3月3日至3月15日於嘉義縣舉行，明天晚間7時進行點燈儀式，21公尺高的主燈「光沐-世界的阿里山」以阿里山神木意象呈現，共規劃有「主展區」及「地方展區」2大展區，並於每日下午3時起發放小提燈。

台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」跳脫過往以生肖為造型概念，由藝術家姚仲涵以阿里山神木意象呈現，作品高度達21公尺，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神，同時輔以阿里山神木晨曦與雲霧為靈感，導入AI與數位製造技術，呈現光、霧、聲的沉浸式體驗，展期每日晚間6時至10時，每半小時展演3分鐘。

台灣燈會從3月3日持續至3月15日，明天晚間7時先進行點燈儀式，3月3日元宵節當日晚間7時正式開燈，並於晚間8點05分施放高空煙火秀。

▲2026台灣燈會地圖。（圖／取自台灣燈會官網）

台灣燈會主展區及地方展區共規劃1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，展出超過600件作品，將遍及嘉義縣政府前廣場及太子大道周邊場域。

每年備受親子喜愛的小提燈，今年突破以往純生肖的意象，以喔熊騎在木馬上做為造型，木馬底部設計成收納空間，除了可以當作小提燈使用，也可將文具、糖果或小飾品放置其中，展期每日下午3時起於太子大道與信義二路交叉口發放，另在TECH WORLD館（太子大道與嘉朴東路一段交叉口）每日上午10時起，全程參觀後也可領取，每人限領1盞。

另外，觀光署因應台灣燈會推出限量1,000套「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，結合台鐵3日周遊券、都會捷運、台灣好行及阿里山林鐵等交通及景點，2月14日至3月15日販售。台灣燈會舉辦期間適逢阿里山櫻花季，鼓勵民眾無縫串聯鐵路與在地交通，上山探訪森林步道與櫻花林，規劃「夜觀燈會＋日賞櫻花」雙主題行程。

▲2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（圖／觀光署提供）