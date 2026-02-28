　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛

▲▼美軍與以色列軍向伊朗首都德黑蘭發動空襲。（圖／路透）

▲美軍與以色列軍向伊朗首都德黑蘭發動空襲。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國與以色列今日聯手在伊朗多地發動空襲，根據伊朗通訊社（IRNA）最新報導，其中南部霍爾木茲甘省一所女子小學遭飛彈直接命中，造成至少57名學生死亡，另有約60人受傷，仍有學生被埋在廢墟下。

現場畫面顯示，校舍嚴重受損，二樓窗戶冒出濃煙，散落大量建築殘骸與碎磚瓦。家長與救援人員忙著在瓦礫堆中搜尋，氣氛悲痛而混亂。

據了解，伊朗伊斯蘭革命衛隊在該地區設有基地。對此，美國與以色列尚未對這次行動提供任何官方說明或細節。

