市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

▲嘉義春嬉風鈴市集「溫情阿嬤」撐傘護走失童躺大腿熟睡！網友淚推「台灣的阿嬤」是台灣最暖風景 。（圖／網友@smile850621授權）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉人氣活動「春嬉風鈴」市集因活動內容豐富、攤位多元，歷年來總是吸引大批民眾朝聖。然而，在萬頭攢動的市集人潮中，28日發生了一起暖人心扉的插曲，一名小朋友意外與家人走散，因受驚大哭至體力透支，最終竟在一名素不相識的熱心阿嬤腿上安穩入睡。這幕畫面被熱心民眾拍下分享至社群平台Threads，隨即引爆萬人熱議，網友紛紛大讚：「這就是嘉義最美的人情味！」、「這就是台灣的阿嬤！」，小朋友事後由現場工作人員帶到服務台，父母親已平安帶回。

網友smile850621在Threads發文，「嘉義有人走丟小朋友的！看到影片、請盡快認領弟弟睡得很香，一問才知道不是阿嬤的孫，是躺在那睡，阿嬤怕他著涼，便有了這一幕！」

▲熱心網友發文協尋走失童的父母親 。（圖／網友@smile850621授權）

據了解，該名幼童當時在市集中因找不到父母而焦急痛哭，一位熱心的阿嬤主動伸出援手，不僅讓哭累的孩子暫借大腿充當枕頭休息，更在細雨綿綿的夜晚全程為孩子撐傘遮雨。照片中，孩子枕在阿嬤腿上安詳熟睡，而阿嬤雙手緊握傘柄、環抱孩子的神情充滿慈愛，這份對陌生人的溫柔守護，讓無數網友深受感動。

照片在網路上傳開後，瀏覽量迅速突破數千次，留言區充斥著正能量，「幫擴！希望可以找到爸爸媽媽，阿嬤也好多愛」「阿嬤也太好了」「超級鬆弛感」「有的時候，阿嬤是大家的阿嬤」「這阿嬤太可愛了」「好暖心」「不行！這個如果是我兒子不認她當乾奶奶是不行的」「走丟的是爸媽」並積極透過轉發功能，協助尋找孩子的家長。

這場意外的插曲，讓「春嬉風鈴」市集增添了一抹溫馨色彩。網友一致認為，這種不分你我的善意，正是台灣社會最珍貴的資產。