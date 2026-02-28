　
地方 地方焦點

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動，率先點亮2026台灣燈會第一道光

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」進入倒數階段，嘉義縣政府今28日在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區點燈典禮，由藝術家王文志及策展人向家弘向民眾分享創作理念，晚間舉辦「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，吸引不少民眾到場參與。 。（圖／縣府）

地方中心／綜合報導

「2026台灣燈會在嘉義」進入倒數階段，嘉義縣政府今28日在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區點燈典禮，由藝術家王文志及策展人向家弘向民眾分享創作理念，晚間舉辦「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，吸引不少民眾到場參與。

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」進入倒數階段，嘉義縣政府今28日在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區點燈典禮，由藝術家王文志及策展人向家弘向民眾分享創作理念，晚間舉辦「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，吸引不少民眾到場參與。 。（圖／縣府）

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」 。（圖／縣府）

今日陰雨綿綿，但澆不熄民眾參與的熱情，下午4時就有民眾提前到場等候，民眾在特製天燈氣球寫下對家鄉的期許、對未來的想像與生活願望，晚間由翁章梁縣長、立法委員陳冠廷、副議長陳怡岳及故宮博物院長蕭宗煌等人率眾人完成點燈儀式，正式點亮燈會第一道光。

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」進入倒數階段，嘉義縣政府今28日在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區點燈典禮，由藝術家王文志及策展人向家弘向民眾分享創作理念，晚間舉辦「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，吸引不少民眾到場參與。 。（圖／縣府）

「嘉義夢」燈區以大型竹構藝術結合光影科技裝置，打造專屬嘉義的夜間文化地景；「再。嘉義鄉村藝術行動」以公民美學為能量，今年聚焦溪口、大林、民雄、梅山及阿里山等地，結合在地文化特色，與居民共創13件燈會作品。

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」進入倒數階段，嘉義縣政府今28日在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區點燈典禮，由藝術家王文志及策展人向家弘向民眾分享創作理念，晚間舉辦「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，吸引不少民眾到場參與。 。（圖／縣府）

王文志說，這次選用竹子實踐當代藝術精神，因府前廣場空間夠大，能將作品做的更大，歡迎大家到內部脫下鞋子走上平台，一起在裡面相互認識及休息，作品下方打造3公尺高的空間，能在這裡嬉戲玩耍，大家也能到樹下平台躺下來欣賞月光。

現場播放「再。嘉義鄉村藝術行動」與「光之新徑－嘉義夢」製作歷程影片，以及嘉義夢劇場「開創未來的人」，透過影像呈現城市轉型軌跡，透過燈會策展與藝術行動，持續深化城市品牌。

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」 。（圖／縣府）

翁章梁表示，燈會集結眾人努力，包含多個團隊共創、中央與地方合作及議會支持，部分燈區也呈現縣府各局處的施政亮點，歡迎大家帶著家中長輩一起來看燈會，一定非常溫馨有趣。

這幾天晚上已經有許多民眾提前到燈區欣賞作品，並拍照打卡分享，歡迎大家在燈會正式開始時再次前來欣賞，燈會的交通接駁服務以及停車場都已經準備好了。

▲▼ 「2026台灣燈會在嘉義」 。（圖／縣府）

翁章梁也說，嘉義未來的黃金10年將會影響嘉義未來的100年，謝謝大家共同努力，讓嘉義順利轉型，這次燈會最重要的目的只有一點，就是讓全世界的人看到不一樣的嘉義。
 

