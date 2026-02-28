　
地方 地方焦點

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

▲日本311「海嘯提琴」樂聲迴盪科博館兩大防災教育園區。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

▲日本311「海嘯提琴」樂聲迴盪科博館兩大防災教育園區。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日本311大地震將屆滿15周年，國立自然科學博物館於27日舉行「響x饗聯手．同行防災」公益演奏會，邀請日本製琴大師中澤宗幸、知名小提琴家中澤裕子夫婦及奇岩室內樂團，帶著源自311災區的「海嘯提琴」於霧峰921地震教育園區及竹山車籠埔斷層保存園區巡迴演出，象徵災後重生與希望的樂章。

當天上午系列活動先行於921地震教育園區展開，由奇岩室內樂團率先帶來演奏，並結合在地的食農教育；下午在車籠埔斷層保存園區登場的活動，中澤宗幸和中澤裕子親臨並以「海嘯提琴」演奏韋瓦第《四季》選曲，讓溫暖飽滿的音色傳遞跨越國界的療癒力量。

▲日本311「海嘯提琴」樂聲迴盪科博館兩大防災教育園區，譜寫災後重生與希望。（圖／國立自然科學博物館提供）

中澤裕子回憶，15年前311大地震時，日本東北地區一遍混亂，在某次電視新聞畫面中看見海岸邊堆積著大量漂流木，想到那些木材或許曾是某個家庭生活的一部分、承載著無數珍貴記憶與情感，於是請丈夫親赴災區尋找適合製作提琴的木材，希望讓這些承載故事的木頭，轉化為能再次發聲的樂器。

▲日本311「海嘯提琴」樂聲迴盪科博館兩大防災教育園區，譜寫災後重生與希望。（圖／國立自然科學博物館提供）

而高田市海濱地區的高田松原7萬棵松樹在海嘯中幾乎全數被摧毀，僅存1棵松樹在當地屹立不搖，被稱為「奇蹟一本松」，隨後因鹽害而枯萎；中澤宗幸即以巧手將「奇蹟一本松」部分枝材製作成提琴音柱，更將「奇蹟一本松」的形態繪製於琴身之上，化作「海嘯提琴」，象徵即使歷經滔天巨浪與巨變衝擊，依然能堅強佇立、守護希望，至今已走訪13國、演出超過1300場，成為療癒災後創傷的象徵，並期待透過音樂跨越語言與國界的隔閡，讓世界聽見來自災區的故事與情感。

科博館館長黃文山表示，台灣與日本地理環境相似、同樣深受地震威脅，中澤夫婦近幾年多次攜琴跨海訪台，透過音樂撫平災難傷慟，也締結台日間的友誼橋樑；在311地震15周年前夕安排本場音樂會，期待在療癒心靈的同時，也能深化民眾對斷層構造與地震環境的認識，共同持續打造更具安全韌性的未來。

科博館昨天上午也邀請霧峰區峰谷里自主防災守衛隊，於影像館進行食農體驗，發放「紙箱雞、蛇麵」，透過模擬停電時的熱對流烹煮，讓民眾在實作中學習貼近生活的防災應變，讓防災教育走出展館、走進在地；下午演奏會移師至車籠埔斷層保存園區，現場則結合藝術家林紘正最新水墨小品展，邀請遊客從藝術中理解土地的力量與生命的韌性。

