網紅「一生叔叔」燙髮糾紛遭噴辣椒水！滿臉紅腫慘況曝光

▲一生叔叔因為燙髮糾紛，遭到辣椒水攻擊。（圖／翻攝臉書／一生叔叔）



記者柯振中／綜合報導

桃園市中壢區九和二街1號27日發生一起暴力糾紛，一名男客因不滿店內服務，與網紅設計師「一生叔叔」發生糾紛，進而持辣椒水噴灑對方，並且拿罐子攻擊，導致「一生叔叔」臉部紅腫送醫。目前全案仍在調查當中，詳情待後續釐清。

疑燙髮糾紛未談攏 竟爆發衝突

據了解，動手的嫌犯先前是「一生叔叔」的顧客，不過因為燙髮的過程中出現疏忽，「一生叔叔」也表示願意處理，不過一直都沒有約成，怎料27日「一生叔叔」就遭對方持辣椒水噴灑，還被拿罐子攻擊。

公開畫面還原經過 強調拒絕暴力

遭受攻擊以後，「一生叔叔」臉部紅腫，只能緊急前往急診室接受治療，模樣相當狼狽。對此，「一生叔叔」在粉專上公開了遭受攻擊的影像，指稱事件經過都有畫面紀錄，目前已經完成驗傷，後續交由檢警處理。

「一生叔叔」表示，若是服務有問題，可以溝通、討論，他會負責。但任何形式的暴力，都不該被合理化，「我尊重每一位走進店裡的人，也同樣希望被尊重。」

網友聲援 警方追查嫌犯

貼文曝光後，不少網友對此留言，「差點就要阿瑪特拉斯了，叔叔保重」、「不管怎樣，都能商量。惡意傷害，支持提告」、「所以奧客沒有在分沙龍跟快剪的」、「太嚇人了吧！！！祝福早日康復」、「祝你早日康復，皮膚不留疤痕。」

對此，中壢警方表示已接獲報案，目前正在積極查緝嫌犯到案。