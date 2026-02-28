　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

不是搞笑！日本研發三溫暖「護蛋神器」　亞馬遜上架銷量衝第一

日本業者推出保護睪丸免於高溫的「護蛋守」，提供男性朋友洗三溫暖時使用。（翻攝自Amazon日本線上購物網站）

圖文／鏡週刊

男性朋友很喜歡三溫暖，雖然三溫暖可以促進血液循環，但高溫也會影響精子生長，因此，結婚後有生育計畫，經常會被另一半下禁令。日本就有廠商發揮創意，研發隔熱矽膠材質的「護蛋守」，保護睪丸免於高溫。該產品在亞馬遜購物網站上架後，還衝上三溫暖用品類銷售第一。另外，護蛋守還有夜光色可以選擇，日本網友幽默評論，誰敢戴呀，「要嘛讓你捧腹大笑，要嘛讓你嚇得落荒而逃」。

高溫影響睪丸運作　業者推隔熱矽膠產品

根據護蛋守（たまも〜る）官網介紹，三溫暖的溫度讓人感覺舒服，可以恢復身心活力，但別忽視男性對高溫敏感的器官。官網提到，睪丸的設計是要在低於體溫環境中正常運作，因此，應該理解並解決睪丸遇到高溫的問題，而不是放棄三溫暖。他們找了專家和醫生監督，共同研發出隔熱矽膠材質的「護蛋守」，讓男性朋友在享受三溫暖的同時，也能保護睪丸免於高溫。

8種顏色可選　使用者一致好評

從官網公布的產品，護蛋守的外觀就像中間挖空，再切一半的雞蛋，包括夜光共有8種顏色可以選擇，目前在亞馬遜（Amazon）購物網上架後，衝上三溫暖類用品銷售榜的第一名。

根據使用者在官網分享心得，一名50歲的男子表示，自己是三溫暖愛好者，每週至少消費4次，用了護蛋守之後，「感覺熱氣不再那麼直接」；另一名男子則說，他洗三溫暖已超過15年，甚至在家就建了一個三溫暖房，得知高溫會影響男性功能之後，一直在尋找解決方法，如今使用護蛋守，已成為他洗三溫暖的必備品。

單一尺寸、夜光色　網友熱議

不過，護蛋守也在社群引起各種意見的熱烈討論，包括產品只有單一尺寸，「每個球的直徑大約是8公分，沒有分尺寸？」、「可以加散熱風扇嗎？」、「材質是矽膠不防撞，希望硬一點且有透氣孔」、「如果能隨著溫度變色會很有趣」。

一名研究日本公共澡堂的網友看到有夜光色可選擇，則幽默評論表示，戴上它洗三溫暖，「要嘛讓你捧腹大笑，要嘛讓你嚇得落荒而逃」。


更多鏡週刊報導
有片／現場慘況曝光！蘆竹消防車遭撞翻　零件噴飛7人急送醫
54歲男美崙溪口落海！熱心衝浪客「衝浪板接力」救人　送醫仍不治
「想知道爸爸最後經歷了什麼？」8旬失智翁誤闖台61線遭撞亡　家屬淚求關鍵畫面

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝　賈永婕捐22.8
網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光
CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國
台鋼雄鷹拿到離隊同意書！宣布簽下「坎南」
台中暴力男球棒狂扁男童！淒厲慘叫跌坐地上　警火速逮人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

不是搞笑！日本研發三溫暖「護蛋神器」　亞馬遜上架銷量衝第一

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

不是搞笑！日本研發三溫暖「護蛋神器」　亞馬遜上架銷量衝第一

《懼裂》瑪格麗特庫利變風騷舊情人！　全身香奈兒「有錢到爆」狂撩葛倫鮑威爾

快訊／春節加碼大樂透、今彩539開獎　中獎號碼一次看

NCT WISH林口開唱中文輪流告白！8千粉排字應援

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝　賈永婕捐22.8萬

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

美以空襲伊朗　阿聯酋緊急宣布「暫停往返杜拜」航班

CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國

網紅「一生叔叔」燙髮糾紛遭噴辣椒水！滿臉紅腫慘況曝光

凡士林「5大隱藏用法」全公開！藥師警告：拿來卸妝恐堵塞毛孔

廣島6處私房賞櫻景點！賞1300棵吉野櫻　觀景台遠眺瀨戶內海

Cardi B吃火雞麵的解辣方式 　「直接搬出一整桶冰塊」

新奇熱門新聞

日本三溫暖「護蛋」神器　銷量衝第一

最美私處大賽　前三名獎勵超害羞

噴屎A片來真的？女優喊：憋到想死

Supreme開賣「聯名棺材」！豹紋內襯超吸睛...網看傻

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

男女玩脫衣疊疊樂　正妹全裸趴地

近全裸濕身飆坐重機！「超彈力」正妹身分曝

世界最長單字　189819字母組成

WWE女子冠軍　狂野3P性愛照瘋傳

快挑戰唸「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」

熊本熊父砸毀PS4　兒砸爛機車反擊

狂女手作經血糕　網：看了好想吐

更多熱門

相關新聞

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」

本月11日上午，台北市內湖區東湖路113巷一棟民宅1樓發生火警，火勢竄燒並冒出大量濃煙，所幸受困3樓的一對母子最終平安獲救。資深消防員呂丞棋事後在臉書發文指出，兩人能在火場中生還，關鍵在於做對3件事，堪稱「教科書等級」的自救示範。

被炎上店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

被炎上店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

多頭總司令跨界投資演藝事業

多頭總司令跨界投資演藝事業

張錫揭密台積電驚人目標價

張錫揭密台積電驚人目標價

何如芸曾不信經營不了婚姻

何如芸曾不信經營不了婚姻

關鍵字：

鏡週刊三溫暖護蛋守

讀者迴響

熱門新聞

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面