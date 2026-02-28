不是搞笑！日本研發三溫暖「護蛋神器」　亞馬遜上架銷量衝第一

圖文／鏡週刊

男性朋友很喜歡三溫暖，雖然三溫暖可以促進血液循環，但高溫也會影響精子生長，因此，結婚後有生育計畫，經常會被另一半下禁令。日本就有廠商發揮創意，研發隔熱矽膠材質的「護蛋守」，保護睪丸免於高溫。該產品在亞馬遜購物網站上架後，還衝上三溫暖用品類銷售第一。另外，護蛋守還有夜光色可以選擇，日本網友幽默評論，誰敢戴呀，「要嘛讓你捧腹大笑，要嘛讓你嚇得落荒而逃」。

高溫影響睪丸運作 業者推隔熱矽膠產品

根據護蛋守（たまも〜る）官網介紹，三溫暖的溫度讓人感覺舒服，可以恢復身心活力，但別忽視男性對高溫敏感的器官。官網提到，睪丸的設計是要在低於體溫環境中正常運作，因此，應該理解並解決睪丸遇到高溫的問題，而不是放棄三溫暖。他們找了專家和醫生監督，共同研發出隔熱矽膠材質的「護蛋守」，讓男性朋友在享受三溫暖的同時，也能保護睪丸免於高溫。

8種顏色可選 使用者一致好評

從官網公布的產品，護蛋守的外觀就像中間挖空，再切一半的雞蛋，包括夜光共有8種顏色可以選擇，目前在亞馬遜（Amazon）購物網上架後，衝上三溫暖類用品銷售榜的第一名。

根據使用者在官網分享心得，一名50歲的男子表示，自己是三溫暖愛好者，每週至少消費4次，用了護蛋守之後，「感覺熱氣不再那麼直接」；另一名男子則說，他洗三溫暖已超過15年，甚至在家就建了一個三溫暖房，得知高溫會影響男性功能之後，一直在尋找解決方法，如今使用護蛋守，已成為他洗三溫暖的必備品。

單一尺寸、夜光色 網友熱議

不過，護蛋守也在社群引起各種意見的熱烈討論，包括產品只有單一尺寸，「每個球的直徑大約是8公分，沒有分尺寸？」、「可以加散熱風扇嗎？」、「材質是矽膠不防撞，希望硬一點且有透氣孔」、「如果能隨著溫度變色會很有趣」。

一名研究日本公共澡堂的網友看到有夜光色可選擇，則幽默評論表示，戴上它洗三溫暖，「要嘛讓你捧腹大笑，要嘛讓你嚇得落荒而逃」。



