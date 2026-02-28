　
地方 地方焦點

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

▲李翊君。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲李翊君。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投燈會於27日晚間舉辦新春特別節目「民歌年代風華夜」，由金鐘獎得主暨「南投女兒」侯怡君主持，並邀請實力派歌后潘越雲與李翊君接力演唱經典民歌及動人金曲，吸引熱情民眾湧入觀賞，觀眾區座無虛席。

晚會昨在水舞廣場登場，一開始先由南投在地優秀的曼暉舞蹈團帶來精采暖場演出，而潘越雲與李翊君演唱的歌曲一首首都承載著諸多民眾的青春記憶，熟悉的旋律一響起，觀眾主動一起哼唱，會場氣氛熱絡非常，縣長許淑華、副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲及多位來賓都到場與民眾一同欣賞。

▲南投燈會高潮迭起，民歌年代風華夜座無虛席。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會高潮迭起，民歌年代風華夜座無虛席。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會高潮迭起，民歌年代風華夜座無虛席。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，南投燈會於春節期間的假日特別規劃精彩的表演活動，邀請在地的表演團體演出，透過優秀的在地子弟精彩才藝搭配水舞及煙火演出，與民眾共享新春歡樂時光；此次「民歌年代風華夜」更特別邀請南投出身的侯怡君擔任主持，以及由潘越雲及李翊君演唱年長民眾及年輕朋友都耳熟能詳的經典民歌及金曲，一起共度春節美好時光。

▲南投燈會高潮迭起，民歌年代風華夜座無虛席。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會高潮迭起，民歌年代風華夜座無虛席。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，截至27日為止，本屆燈會累計參觀人次已突破三百萬人次，帶動周邊產值達21億，再次寫下亮眼成績，展現南投作為觀光首選城市的魅力與實力。

縣府觀光處表示，南投燈會將一路展演到3月8日，除可逛燈區、拍美照、品嚐在地美食，每天都有精彩舞台演出，以及結合聲光效果的水舞秀與璀璨煙火，從白天到夜晚都值得遊客細細體驗，歡迎把握最後展期再來南投走走看看。

02/26 全台詐欺最新數據

美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

苗可麗超狂招財大法曝光！　「黃金財水+門口吸金法」一次看

《 2026真愛秀．藍寶石大歌廳》將於5月9、10日於高流登場，力邀寶島歌王葉啟田領軍一票秀場老將新秀齊聚，更找來秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君兩大金鐘主持天后搭檔掌舵主持，三位主持群近來特別與葉啟田合體齊力揮毫賀歲向觀眾拜晚年，只見四人拿起毛筆大秀書法實力各自寫下充滿寓意的吉祥字「吉、金、進、滿」，預祝演唱會買氣金光閃閃、票房滿出來。

南投燈會首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

南投燈會首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

「反應過激的貓」IP作者現身代言

「反應過激的貓」IP作者現身代言

南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持

南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持

檢場私下反差真面目曝光！　「狂送禮寵妻」被李翊君打槍：我都退貨

檢場私下反差真面目曝光！　「狂送禮寵妻」被李翊君打槍：我都退貨

南投燈會民歌侯怡君李翊君潘越雲

