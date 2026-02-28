侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

▲李翊君。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投燈會於27日晚間舉辦新春特別節目「民歌年代風華夜」，由金鐘獎得主暨「南投女兒」侯怡君主持，並邀請實力派歌后潘越雲與李翊君接力演唱經典民歌及動人金曲，吸引熱情民眾湧入觀賞，觀眾區座無虛席。

晚會昨在水舞廣場登場，一開始先由南投在地優秀的曼暉舞蹈團帶來精采暖場演出，而潘越雲與李翊君演唱的歌曲一首首都承載著諸多民眾的青春記憶，熟悉的旋律一響起，觀眾主動一起哼唱，會場氣氛熱絡非常，縣長許淑華、副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲及多位來賓都到場與民眾一同欣賞。

許淑華說，南投燈會於春節期間的假日特別規劃精彩的表演活動，邀請在地的表演團體演出，透過優秀的在地子弟精彩才藝搭配水舞及煙火演出，與民眾共享新春歡樂時光；此次「民歌年代風華夜」更特別邀請南投出身的侯怡君擔任主持，以及由潘越雲及李翊君演唱年長民眾及年輕朋友都耳熟能詳的經典民歌及金曲，一起共度春節美好時光。

許淑華指出，截至27日為止，本屆燈會累計參觀人次已突破三百萬人次，帶動周邊產值達21億，再次寫下亮眼成績，展現南投作為觀光首選城市的魅力與實力。

縣府觀光處表示，南投燈會將一路展演到3月8日，除可逛燈區、拍美照、品嚐在地美食，每天都有精彩舞台演出，以及結合聲光效果的水舞秀與璀璨煙火，從白天到夜晚都值得遊客細細體驗，歡迎把握最後展期再來南投走走看看。