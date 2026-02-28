賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

▲陳光復的妻子吳淑瑾分享丈夫病況。（圖／翻攝臉書／陳光復）



記者柯振中／綜合報導

澎湖縣長陳光復過年期間重摔昏迷，一度失去呼吸心跳，目前仍在病房接受治療當中。對此，陳妻吳淑瑾28日透過臉書分享病況，堅信丈夫能夠否極泰來，同時也向總統賴清德、高雄市長陳其邁等人致謝，「那個笑容常開的縣長，會再次出現在大家面前。」

相識半世紀情誼 堅信丈夫如玄武岩般堅毅

吳淑瑾28日透過陳光復的臉書發布貼文，指稱她與丈夫自15歲相識至今，深知對方向澎湖的玄武岩一般堅毅。儘管過去經歷過無數逆境，但每次都能化危機為轉機，相信這次在專業醫療團隊、群眾的集氣下，丈夫一定也能否極泰來。

賴清德等人探視 醫療影像顯示已能睜眼

吳淑瑾提到，總統賴清德、高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安，以及內政部長劉世芳、退輔會主委嚴德發28日前來探視，雖然丈夫因為用藥的關係暫時沉睡。

不過醫療團隊分享27日晚間的影像，確認丈夫已能睜眼、張嘴，雖然僅是小小的動作，但也傳遞出了「我會撐住」的信號。

感謝即時協助 盼笑容縣長再現

吳淑瑾提及，賴總統還憑藉著醫療專業，詢問各項指教，並到丈夫的病床邊叮嚀「光復兄，平常很辛苦，現在先休息一下。以後還有更長的路要走」。若是丈夫出事這段期間，沒有總統的即時協助、醫療團隊的全力救治，他們無法走到今天，「這份恩情，我與女兒們點滴在心頭。」

吳淑瑾最後說，目前丈夫朝著穩定的方向進步，只是因為太累、需要時間好好充電，「相信很快，那個總是充滿活力的陳光復，那個笑容常開的縣長，會再次出現在大家面前。」