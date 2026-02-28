獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

▲立委劉建國、縣議員洪如萍手持白花依序獻上，向受難者致意。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

民進黨雲林縣黨部今（28）日舉行228和平紀念追思活動，邀集黨公職、地方幹部與各界人士到場，在靜默與花束之間向歷史致敬。會場氣氛肅穆，眾人低首默哀後依序獻花，與會者表示，台灣今日享有的民主與自由，是前人付出代價換得，歷史不應被淡忘、被曲解，每一代都應理解其重量並加以守護。

追思儀式中特別透過視訊連線，與228受難者黃溫恭之女黃春蘭對話。她回憶童年失去父親的缺憾，也談到當年長輩因恐懼而叮囑她不要多問父親的事，話語間流露白色恐怖年代籠罩社會的壓抑氛圍。現場不少人神情凝重，歷史的距離在敘述中被拉近成切身感受。

▲黃春蘭透過視訊回憶父親往事，現場氣氛動容。（圖／記者游瓊華翻攝）

多名地方人士也上台發言，廖秋蓉指出，228事件已過79年，是台灣人的集體傷痛，相關當事人或許逐漸凋零，但歷史帶來的教育意義必須傳承，「我們同生於這塊土地，不應再分裂彼此，而應共同守護，台灣是我們的家」。張健福則表示，傷害不只落在受難者個人，更延伸至家庭乃至整個家族，而他們追求的只是自由與和平，「延續精神，是我們共同責任」。

活動中，立法委員劉建國致詞表示，228紀念對黨部而言意義重大，歷史必須被正確記得，不應任意被扭曲。他提到，當年中國國民黨政權對台灣菁英的迫害，是歷史事實，社會應深思為何仍有人試圖重蹈覆轍。他強調，過去錯誤或可被原諒，但人民不能遺忘，更不能讓悲劇重演；現今民主制度得來不易，政治工作者更有責任理解歷史全貌並代代傳承。

雲林縣黨部表示，228紀念不僅是儀式性的悼念，更是提醒社會持續重視人權與法治價值，唯有正視歷史並推動轉型正義，傷痕才可能逐步癒合，民主基礎才能更加穩固。未來仍將持續推動相關教育與記憶保存工作，讓和平、包容與自由成為社會共同信念。

▲縣議員顏嘉葦手持白花獻上，向受難者致意。（圖／記者游瓊華翻攝）