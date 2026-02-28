　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

▲桃園市長張善政今天下午在二二八事件79週年追思紀念活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午在228事件79週年追思紀念活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日出席「桃園市228事件79週年追思紀念活動」時表示，228事件是臺灣歷史上深刻而沉痛的一頁，提醒國人珍惜民主與和平的可貴。桃園作為族群多元、文化交融的城市，更應正視歷史、記取教訓，以包容與理解為基礎，將傷痕化為前行的力量，攜手為下一代打造更加安定與幸福的未來。

▲桃園市長張善政在追思紀念活動上獻花致意。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政在追思紀念活動上獻花致意。（圖／市府新聞處提供）

張善政於下午二時許前往蘆竹區228紀念公園，市議員錢龍、許清順、李宗豪、許家睿、黃瓊慧等人與市府民政局長劉思遠、秘書處長于建國、勞動局主任秘書洪清淵、蘆竹區長李岳壇、文史研究者陳銘城等人都到場。

張善政指出，市府透過實際行動撫慰歷史創傷，今年追思儀式以「緬懷歷史、攜手向前」為主題，與受難者家屬共同追思致意，表達對歷史的尊重與對和平的期盼，期望藉由慎終追遠，凝聚社會共識，深化民主價值，使城市在理解與包容中穩步前行。

▲桃園市長張善政在追思紀念板上貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，向受難者致上最深敬意。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政在追思紀念板上貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，向受難者致上最深敬意。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，社會上存在不同理念與觀點，但要以理性對話與彼此體諒來取代對立與衝突，才能避免重蹈覆轍、再添傷痛。今年距離事件已79年，把歷史記憶轉化為守護自由與人民的力量，以團結為共同方向，使和平與穩定成為社會長遠發展的根基。

▲與會人士與受難者家屬代表向受難者致上最深敬意。（圖／市府新聞處提供）

▲與會人士與受難者家屬代表向受難者致上最深敬意。（圖／市府新聞處提供）

受難者家屬吳先生分享，父親吳阿爐生前總叮囑他不要參加集會、遠離人群，小時候不知其意。長大後才得知，在他尚未出生前，父親清晨外出後失去音訊，數日後確認遭拘捕被關押七年。這段往事成為家族難以抹滅的記憶，也讓人更深刻體會自由與安定的珍貴。

民政局長劉思遠說，今日追思儀式邀請樂團演奏本地作曲家與歌手的經典作品，以音樂傳達對歷史的敬意，撫慰人心；現場還邀請受難者家屬貴賓及市民朋友依序獻花，並在追思板上貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，向受難者致上最深的敬意與思念，也象徵市民攜手守護民主與和平價值的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

中東戰火升溫！7國關閉領空　全球多家航空緊急停飛一次看

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

快訊／汐止「皇兒小舖」深夜大火！濃煙狂竄嚇壞居民　消防員灌救中

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

2度假飯店1泊2食開賣！統一谷關泡湯+吃鍋　甜點餐車無限續

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

鍾欣凌要求被苗可麗罵

相關新聞

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝

228事件屆滿79週年，台北地標台北101今晚透過燈光投射文字，向社會傳達紀念與關懷之意。大樓外牆以燈光呈現多組標語，盼喚起外界對歷史的反思與對未來的期許。

獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

披綠袍參選桃園市長？　王義川：要參政就沒有個人生涯規劃

披綠袍參選桃園市長？　王義川：要參政就沒有個人生涯規劃

關鍵字：

228事件張善政

讀者迴響

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面