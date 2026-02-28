桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

▲桃園市長張善政今天下午在228事件79週年追思紀念活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日出席「桃園市228事件79週年追思紀念活動」時表示，228事件是臺灣歷史上深刻而沉痛的一頁，提醒國人珍惜民主與和平的可貴。桃園作為族群多元、文化交融的城市，更應正視歷史、記取教訓，以包容與理解為基礎，將傷痕化為前行的力量，攜手為下一代打造更加安定與幸福的未來。

▲桃園市長張善政在追思紀念活動上獻花致意。（圖／市府新聞處提供）

張善政於下午二時許前往蘆竹區228紀念公園，市議員錢龍、許清順、李宗豪、許家睿、黃瓊慧等人與市府民政局長劉思遠、秘書處長于建國、勞動局主任秘書洪清淵、蘆竹區長李岳壇、文史研究者陳銘城等人都到場。

張善政指出，市府透過實際行動撫慰歷史創傷，今年追思儀式以「緬懷歷史、攜手向前」為主題，與受難者家屬共同追思致意，表達對歷史的尊重與對和平的期盼，期望藉由慎終追遠，凝聚社會共識，深化民主價值，使城市在理解與包容中穩步前行。

▲桃園市長張善政在追思紀念板上貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，向受難者致上最深敬意。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，社會上存在不同理念與觀點，但要以理性對話與彼此體諒來取代對立與衝突，才能避免重蹈覆轍、再添傷痛。今年距離事件已79年，把歷史記憶轉化為守護自由與人民的力量，以團結為共同方向，使和平與穩定成為社會長遠發展的根基。

▲與會人士與受難者家屬代表向受難者致上最深敬意。（圖／市府新聞處提供）

受難者家屬吳先生分享，父親吳阿爐生前總叮囑他不要參加集會、遠離人群，小時候不知其意。長大後才得知，在他尚未出生前，父親清晨外出後失去音訊，數日後確認遭拘捕被關押七年。這段往事成為家族難以抹滅的記憶，也讓人更深刻體會自由與安定的珍貴。

民政局長劉思遠說，今日追思儀式邀請樂團演奏本地作曲家與歌手的經典作品，以音樂傳達對歷史的敬意，撫慰人心；現場還邀請受難者家屬貴賓及市民朋友依序獻花，並在追思板上貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，向受難者致上最深的敬意與思念，也象徵市民攜手守護民主與和平價值的決心。