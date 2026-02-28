萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

▲縣長張麗善與市長林聖爵、立委張嘉郡、許宇甄發送福袋與提燈，向民眾拜年祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

元宵前夕斗六街頭燈火如晝，斗六燈海節自2月27日至3月1日在斗六圓環與太平老街璀璨登場，成排燈籠高掛街區上方，光影沿著街廓層層延伸，舞台音樂與掌聲交織，老街在夜色中顯得格外熱鬧。縣長張麗善與市長林聖爵、立委張嘉郡、許宇甄發送福袋與提燈，向民眾拜年祝福。

縣府表示，今年燈海節自傍晚5點半起展開演出，每晚皆安排不同藝人輪番登台，首日由羊米人YUMMY MAN、PIZZALI、甜約翰樂團與李聖傑接力演出，28日則有韓菲、擊沈女孩與鼓鼓呂思緯登場，壓軸夜邀請未眠人、沉默紳士、胡凱兒與婁峻碩演出，舞台燈光與街區燈籠互相輝映，讓整條街像大型戶外展演場。許多民眾一邊品嘗小吃、一邊駐足觀賞表演，孩童提著燈籠在人群間穿梭，形成節慶特有的流動畫面。

▲燈海節自傍晚5點半起展開演出，每晚皆安排不同藝人輪番登台。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣內今年規劃多項元宵活動串聯觀光動線，除斗六燈海節外，北港朝天宮周邊燈會也同步展開，3月2日還有提燈踩街與祈福晚會，白天民眾可前往石壁賞櫻，夜晚再回到市區看燈會，形成從山林到城鎮的節慶旅遊路線。林聖爵則表示，透過邀請年輕族群熟悉的歌手與表演團體參與，希望讓傳統節慶以更貼近當代生活的方式呈現，吸引更多人走進老街，感受燈光、音樂與城市交織的節慶氛圍。

斗六市公所說明，今年燈海節以「讓街區成為舞台」為核心概念，沿街燈籠配置特別結合建築立面與巷弄紋理設計，行走其間可見光影在屋簷與騎樓間層層流動，不少遊客特地放慢腳步拍照取景，也有人靜靜站在街中央仰望燈海。隨著夜色漸深，燈光更顯柔亮，老街輪廓被勾勒得清晰而溫潤，成為元宵前最具年節氣息的城市風景。

▲夜幕降臨後燈海全亮，斗六市區呈現璀璨景象。（圖／記者游瓊華翻攝）