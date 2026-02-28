　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

▲夜幕降臨後燈海全亮，斗六市區呈現璀璨景象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善與市長林聖爵、立委張嘉郡、許宇甄發送福袋與提燈，向民眾拜年祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

元宵前夕斗六街頭燈火如晝，斗六燈海節自2月27日至3月1日在斗六圓環與太平老街璀璨登場，成排燈籠高掛街區上方，光影沿著街廓層層延伸，舞台音樂與掌聲交織，老街在夜色中顯得格外熱鬧。縣長張麗善與市長林聖爵、立委張嘉郡、許宇甄發送福袋與提燈，向民眾拜年祝福。

縣府表示，今年燈海節自傍晚5點半起展開演出，每晚皆安排不同藝人輪番登台，首日由羊米人YUMMY MAN、PIZZALI、甜約翰樂團與李聖傑接力演出，28日則有韓菲、擊沈女孩與鼓鼓呂思緯登場，壓軸夜邀請未眠人、沉默紳士、胡凱兒與婁峻碩演出，舞台燈光與街區燈籠互相輝映，讓整條街像大型戶外展演場。許多民眾一邊品嘗小吃、一邊駐足觀賞表演，孩童提著燈籠在人群間穿梭，形成節慶特有的流動畫面。

▲夜幕降臨後燈海全亮，斗六市區呈現璀璨景象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲燈海節自傍晚5點半起展開演出，每晚皆安排不同藝人輪番登台。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣內今年規劃多項元宵活動串聯觀光動線，除斗六燈海節外，北港朝天宮周邊燈會也同步展開，3月2日還有提燈踩街與祈福晚會，白天民眾可前往石壁賞櫻，夜晚再回到市區看燈會，形成從山林到城鎮的節慶旅遊路線。林聖爵則表示，透過邀請年輕族群熟悉的歌手與表演團體參與，希望讓傳統節慶以更貼近當代生活的方式呈現，吸引更多人走進老街，感受燈光、音樂與城市交織的節慶氛圍。

斗六市公所說明，今年燈海節以「讓街區成為舞台」為核心概念，沿街燈籠配置特別結合建築立面與巷弄紋理設計，行走其間可見光影在屋簷與騎樓間層層流動，不少遊客特地放慢腳步拍照取景，也有人靜靜站在街中央仰望燈海。隨著夜色漸深，燈光更顯柔亮，老街輪廓被勾勒得清晰而溫潤，成為元宵前最具年節氣息的城市風景。

▲夜幕降臨後燈海全亮，斗六市區呈現璀璨景象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲夜幕降臨後燈海全亮，斗六市區呈現璀璨景象。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

中東戰火升溫！7國關閉領空　全球多家航空緊急停飛一次看

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

快訊／汐止「皇兒小舖」深夜大火！濃煙狂竄嚇壞居民　消防員灌救中

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

2度假飯店1泊2食開賣！統一谷關泡湯+吃鍋　甜點餐車無限續

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

【瞬間畫面曝】桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

相關新聞

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

中國國民黨南投縣黨部於今日舉辦新春團拜，立委暨縣黨部主委游顥指出，去年該黨在大罷免一戰成功「完封」民進黨，彰顯團結力量；縣長許淑華表示，年底五合一選舉提名人選將於元宵節後向黨員與鄉親報告，保證提出的人選比民進黨更優秀、更具戰力。

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

元宵燈籠直接丟掉超危險　環境部示警「沒取出電池」恐短路起火

元宵燈籠直接丟掉超危險　環境部示警「沒取出電池」恐短路起火

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

關鍵字：

斗六燈海節元宵節燈籠展音樂演出節慶活動

讀者迴響

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面