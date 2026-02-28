強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

▲台東完善中高齡與新住民就業支持。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助中高齡者、新住民及二度就業婦女等特定對象提升就業競爭力，強化專業技能與第二專長，台東縣政府依據在地產業發展需求與族群特性，規劃多元職類職業訓練課程，推出「中餐素食證照班」及「鉤針編織證書班」，即日起陸續開放報名。縣府社會處表示，課程以證照取得為導向，結合理論與實務操作，並融入就業與創業輔導內容，協助學員強化專業能力與職場適應力，順利銜接就業機會，歡迎符合資格民眾把握機會踴躍參加。

台東縣長饒慶鈴表示，面對少子化與高齡化趨勢，台東勞動市場結構逐步轉型，中高齡人口已成為支撐地方產業與社會運作的重要力量。縣府於去年設立「台東縣銀髮人才服務據點」，積極整合就業服務資源，推動就業前準備課程、職場觀摩體驗及青銀世代交流等措施，協助中高齡者重返職場；同時持續強化新住民就業支持網絡，透過技能培訓與媒合機制，讓有意願投入職場的民眾找到發揮所長的舞台。

社會處長陳淑蘭指出，中高齡者具備豐富職場經驗與高度穩定性，新住民則擁有多元文化與語言優勢，皆為地方產業重要人力來源。為協助其突破技能更新與資訊落差等挑戰，縣府透過「台東縣新住民服務中心」提供就業諮詢與資源轉介，並搭配證照導向訓練，提升實務能力與職場競爭力。本次課程特別強化考照輔導與就業準備內容，協助學員結訓後順利投入相關產業或發展個人創業。

本次「中餐素食證照班」以餐飲服務產業穩定需求為導向，課程涵蓋刀工技巧、食材處理與烹調技術，並納入營養概念、食品衛生安全管理、品牌經營與數位行銷等內容，協助學員取得證照後直接銜接餐飲市場，報名時間為3月2日至3月31日，名額有限，額滿為止；「鉤針編織證書班」則結合臺東在地文創與觀光產業特色，教授基礎與進階編織技法，並融入產品設計、品牌包裝與網路行銷概念，強化商品化與微型創業能力，報名時間為3月16日至5月1日。兩班皆搭配就業媒合與創業諮詢資源，從培訓到實際就業提供完整支持。

縣府表示，本次課程以協助特定對象穩定就業與培養專業證照為核心目標，透過系統化訓練與就業支持機制，協助學員累積實務能力與職場信心。誠摯邀請符合資格之中高齡者、新住民及二度就業婦女踴躍報名參加，為自己開創新的職涯機會。相關課程內容與報名方式，請洽課程聯絡窗口，或電洽台東縣政府社會處勞工行政科（089-328254）。