3300選手同場較勁　國際跆拳道盛會點燃台中

▲「2026臺中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」多國隊伍合影交流，展現運動外交氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

來自各國的跆拳道好手齊聚台中，「2026臺中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」將於2月28日至3月1日在台灣體育運動大學登場，吸引11國、逾3300名選手報名，參賽規模再創新高。多國隊伍提前抵台備戰，選手在場邊暖身、教練低聲叮囑戰術，賽前氣氛既專注又熱絡，也讓城市街頭多了運動國際賽事的活力節奏。

主辦單位台中市大眾跆拳道發展協會表示，本屆參賽人數與國際參與度皆較往年成長，顯示賽事逐步累積口碑，成為亞洲區重要跆拳道交流平台。協會指出，台中近年持續推動運動城市發展，在盧秀燕市府團隊支持下，跆拳道列為重點推展項目之一，透過國際賽事帶動競技水準與城市能見度，也讓更多年輕選手有機會在高規格舞台與國際對手切磋。

為擴大賽事影響力，今年比賽將由智林體育台全程轉播，使無法到場的觀眾也能即時掌握戰況。場內除競技對決外，場外亦呈現城市迎賓氛圍，主辦單位安排在地特色伴手禮致贈選手，讓來訪選手在賽事之餘品味地方文化，留下對城市的第一印象。

此次賽會亦邀請多位國際跆拳道界人士到場觀摩指導，包括World Taekwondo品勢裁判長尹俊喆、Asian Taekwondo Union副理事長丁局炫、金雲龍體育委員會技術理事會主席李載鳳，以及仙台大學主任金漢老等人。政界方面，江啟臣也將到場為選手加油，展現賽事跨界關注度。

主辦單位指出，跆拳道賽事不僅是技術與體能較量，更是文化交流場域，從不同語言的加油聲到各國隊伍隊服色彩，都讓場館宛如小型國際運動村。隨著比賽日逼近，選手訓練強度逐日提升，城市也逐漸進入賽事節奏，預期賽期三天將湧入大量觀賽人潮，為台中帶來運動與觀光並進的國際能量。

▲「2026臺中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」立法院副院長江啟臣親臨現場為選手加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）