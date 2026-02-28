暴力男球棒狂扁！男童淒厲慘叫跌坐地上　網炸鍋台中警火速逮人

▲林姓男子在烏日橋下，以樂樂棒揮打年幼兒子，引起網友撻伐。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

網傳一段1名成年男子在台中烏日橋下，持棒揮打男童，導致男童哭聲淒慘、跌倒的影片，畫面引起民眾撻伐，猛批「誇張，趕快報警！」警方指出，當事人為一對父子，因男童與其他小朋友發生插隊爭執，父親才持樂樂棒管教，未造成男童受傷，目前已將父親通知到案，全案將通報社會局處置。

影片顯示，一群家長帶著孩子在烏日橋下練習滑步車，其中1名男子持紅色棒子大聲斥喝1名男童，不顧一旁有多名家長及幼童觀看，直接一棒朝男童揮打，男童當場嚎啕大哭，跌倒在地，有其他家長見男童倒下，上前扶起男童，但並未對男子多說什麼。

由於男子所持棒子狀似球棒，當庭廣眾之下打倒男童，畫面嚇人，引起許多網友議論，紛紛表示「太誇張了」、「報警」、「欺負小孩」，市議員吳瓊華、林昊佑也立即留言，要求警方積極追查。

警方調查，本案發生在今天上午11時許，已迅速將涉案林姓男子通知到案說明；據了解，林男與影片中的男童是父子，因男童與另名幼童發生排隊爭執，林男要求男童向對方道歉，但男童不願配合，林男才持「樂樂球棒」敲擊男童手臂，致使男童跌坐地上，未造成受傷。

經查，樂樂棒由軟質泡棉包覆，材質較為柔軟，不易造成受傷，但男子行為仍造成社會觀感不佳，以暴力對待孩童更可能觸法，警方在偵訊後將依兒少保護通報社會局處置。

▲樂樂棒示意圖。（圖／記者白珈陽翻攝）