　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

▲▼以色列軍方宣布，已辨識從伊朗向以色列發射的飛彈。民眾聚集在地下掩體。（圖／路透）

▲以色列軍方宣布，已辨識從伊朗向以色列發射的飛彈。民眾聚集在地下掩體。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

以色列與美國今（28）日宣布聯手襲擊伊朗，並且選在當地時間周六清晨七點多發動攻擊，讓伊朗政府措手不及，伊朗稍早也啟動大規模報復。外交部表示，考量中東區域緊張情勢急遽升高，為確保國人安全，即日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（儘速離境），對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色。

外交部表示，已於第一時間責成我國駐以色列代表處及駐中東地區相關館處密切關注情勢發展，並隨即啟動緊急應變機制，我國相關駐處也持續與當地僑胞與國人密切保持聯繫，提醒國人提高警覺、注意人身安全，並配合當地政府的安全指引採取應變作為。

外交部指出，據我駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭辦公室瞭解，目前旅居以色列的國人約264位、伊朗4位，目前在當地國人均安。

外交部呼籲，鑒於中東情勢動盪不安，請國人近期暫勿前往以色列及伊朗等高風險國家；已在當地的國人請務必提高警覺，注意自身安全，並與我駐外館處保持密切聯繫，以利政府即時掌握狀況並提供必要協助。外交部將持續密注局勢發展，並與友盟國家密切聯繫，做好保護僑民措施，並請外館人員自我保護，同時視情勢最新發展滾動式檢討及採取進一步因應措施。

國人如果在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：

1.我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

2.在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

3.或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋：派美軍送死
美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全
快訊／國光LALA男友公開道歉　成語蕎也發聲
快訊／日本滑雪場「雪崩」　台灣2旅客遭捲入！
大谷翔平再現「傳說」！　160公尺轟上看台5樓全場暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

重返挑戰一日北高！柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

高雄議員參選人林浤澤被控「假看病59次詐保」　喊冤已獲不起訴

尼加拉瓜總統貶損台灣主權　外交部嗆：凸顯其個人道德良知的低落

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

重返挑戰一日北高！柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

高雄議員參選人林浤澤被控「假看病59次詐保」　喊冤已獲不起訴

尼加拉瓜總統貶損台灣主權　外交部嗆：凸顯其個人道德良知的低落

屏東萬丹命案！73歲男「太陽穴中彈」亡　路人嚇壞報警

劉基鴻4安開轟談日職差異　被問是否因經典賽激鬥志這樣說

快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

游艾喆頂替傷退馬建豪　中華男籃「4控衛」陣容戰中國

吳鳳土耳其旅行團挨酸「4萬都你賺走」　他傻眼反擊：別出國丟臉

沒吃肉也中鏢！研究曝「吃素大腸癌率反增」　醫示警致癌5陷阱

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

連兩戰開轟！西川遙輝台北大巨蛋火力全開　親曝手感回溫關鍵

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

更多熱門

相關新聞

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地

中東局勢今（28）日急轉直下，以色列與美國證實，美以聯軍已對伊朗發動「先發制人」的大規模軍事打擊。目前伊朗首都德黑蘭多地發生劇烈爆炸，通訊與網路全面中斷。中國社會科學院中東發展與治理研究中心主任唐志超分析指出，先前的外交談判極可能是美方的「障眼法」，其核心戰略旨在透過極限軍事壓力迫使伊朗讓步，最終目標則是指向伊朗的政權更迭，伊朗也反擊美軍位於中東地區的美軍基地，讓區域各國一起拖下水，拉升前線戰事。

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

即／以色列急召預備役2萬人　卡達擊落飛彈

即／以色列急召預備役2萬人　卡達擊落飛彈

即／以色列正在對伊朗發動「新一波攻擊」

即／以色列正在對伊朗發動「新一波攻擊」

納坦雅胡喊話伊朗人民「推翻神權暴政」

納坦雅胡喊話伊朗人民「推翻神權暴政」

關鍵字：

以色列伊朗中東衝突旅遊警示外交部

讀者迴響

熱門新聞

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

美以聯手突襲伊朗　首波預計連打4天

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面