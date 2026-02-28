全球最佳醫院排行出爐！花蓮慈院深耕40年　晉升全台前十

▲目前擁有超過3000名同仁的花蓮慈院，已經創造了救治超過25萬人次的成果。在40周年入列全台灣前十名。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據全球數據平台「Statista」預測，2026年全球醫院數量預計將接近21.6萬家。面對如此多的就醫選擇，美國新聞周刊（Newsweek）與全球數據平台Statista公布「World's Best Hospitals 2026」全球前250強醫院，並發表各國當地醫院排名。深耕東部地區四十年的花蓮慈濟醫院在台灣排行前35家醫院中，連年進步，晉升到台灣第10名，證明慈濟醫療體系的專業與服務品質獲國際肯定。

▲▼花蓮慈院在2022年將IDS計畫升級成為全臺唯一的「全人整合照護計畫」，執行成功的模式吸引巴拉圭的衛生專家前來參訪。

「世界最佳醫院」排名已連續發布八年。2026年的評估涵蓋了32個國家的醫院：澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、挪威、菲律賓、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。選擇是基於多項可比性標準，包括人口規模、預期壽命、生活水平、醫院密度以及可靠數據的可用性。

1986年由慈濟基金會證嚴法師創辦的花蓮慈濟醫院，成立至今正好滿40年。為東部地區帶來許多珍貴的醫療資源，近年來面對重大天災及意外事故，堅強的醫療專業已成為東部地區民眾最堅強的依靠。花蓮慈院院長林欣榮表示，感恩證嚴上人的一念悲心，更感恩全體同仁及慈濟志工，用醫療專業及無私愛心守護，現在不論是慢性病或者癌症等急重症病人，新生兒還是長者，都不需要再翻山越嶺跨縣市尋求醫療協助，在地就能接受中西醫合療、精準醫療、智慧醫療等國際級水準的醫療照護。

除了各項疾病照護認證，花蓮慈院連年同時獲得SNQ國家生技醫療品質獎、國家新創獎、NHQA國家醫療品質獎……等多項品質肯定，花蓮慈院護理部更接連兩年獲得象徵世界第一與亞洲第一的SNQ金獎、銀獎榮譽。

2025年發生光復洪災時，18天4,600人次的緊急醫療，還實現了首創的視訊醫療結合無人機送藥的重大里程碑，展現了花蓮慈院全院守護生命守護健康的專業與韌性。

▲連年獲得SNQ國家生技醫療品質獎肯定，花蓮慈院護理部更接連兩年獲得象徵世界第一與亞洲第一的SNQ金獎、銀獎榮譽。

因應東部地區地理環境及醫療資源分布不均的困境，花蓮慈院2004年就承接衛生福利部中央健康保險署的偏鄉醫療給付效益提升計畫(IDS)，並在2022年升級成為全台唯一的「全人整合照護計畫」，提供以人為本的全人、全戶、全隊、全程、全健康的照護模式，執行成功的模式吸引包含美國、日本、巴拉圭……等國家參訪，並在2025年由健保署推動擴展至全台7個鄉鎮地區。

▲▼發生光復洪災時，18天4,600人次的緊急醫療，還實現了首創的視訊醫療結合無人機送藥的重大里程碑。

而在面對全球資源短缺的困境，花蓮慈院結合AI人工智慧及跨科部整合，在原有的節能減碳基礎上，強化了醫療廢棄物的再生利用，以及承接健保署的「電子處方箋試辦計畫」，成為台灣第一家開立電子處方箋的醫院，全方位落實永續發展的目標。

Statista平台指出，本次評比依據四大指標進行，包括醫療專家推薦、醫院品質指標、病患經驗調查，以及「病患回報結果指標」調查，透過標準化問卷了解病患功能狀況與生活品質的主觀感受，綜合評估各醫院醫療品質與服務表現。

花蓮慈濟醫院能在40周年時入列全台灣十名，林欣榮院長表示，這正是花蓮慈院在東部深耕四十年與急重症照護的努力，從1986年到2026年，現在擁有超過3000名同仁的花蓮慈院，創造了救治超過25萬人次的成果，為花東地區民眾提供更具信賴的醫療保障。林欣榮院長說：「我們守護的不是一個病人，而是無數家庭的完整。」

