快訊／以色列急召2萬名預備役人員　卡達擊落「伊朗報復飛彈」

▲伊朗向以色列境內發射飛彈，耶路撒冷上空煙霧瀰漫。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列於當地時間28日上午，向伊朗首都德黑蘭等多座城市與軍事據點發動大規模空襲。美國國防部證實，此事行動名稱為「狂怒史詩行動」（OPERATION EPIC FURY）。在針對伊朗的軍事行動中，以色列軍方徵召約2萬名預備役人員；同時，卡達國防部則證實，已經擊落伊朗向卡達發射的所有飛彈。

根據《以色列時報》，在針對伊朗的軍事行動中，以色列軍方徵召了約2萬名預備役人員，主要來自以色列空軍、情報局、國土防衛司令部和以色列海軍。此外，目前還有約 55萬名預備役人員在崗位上。以色列警方稱，已接獲報告，境內多個地區有飛彈碎片擊落，目前尚未傳出因伊朗導彈襲擊傷亡的案例。

伊朗向巴林（美國海軍第五艦隊服務中心）、科威特、阿拉伯聯合大公國等多個有美軍基地部署的國家發動報復攻擊。對對此，卡達國防部在境內想起空襲警報後，已成功擊落伊朗發射的所有飛彈，阻止飛彈進入卡達領空。同時，卡達民航局宣布暫時關閉領空。

卡達外交部則補充，目前卡達局室安全且穩定，「我們完全有能力保護國家，並抵禦任何來自外部的威脅。」