元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

▲下周將有鋒面、東北季風和華南雲雨影響，周二元宵節雨最大。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

下周一鋒面來襲，各地有降雨機會，中部以北和東部雨較大，周二元宵節東北季風和華南雲雨夾攻，將是降雨最明顯的一天，全台都有下雨機會，其中西半部有局部雷雨或較大雨勢，3500公尺以上高山也有機會降雪。

氣象署預報員賴欣國表示，明天東北季風減弱，仍有華南雲雨帶來的水氣，不過較今天減少，除了南部平地沒有降雨外，其他地區都有短暫陣雨；下周一受到鋒面影響，各地有下雨機會，主要降雨區以中部以北、東半部為主，南部降雨較少一些。

賴欣國提醒，下周降雨最明顯的一天為周二的元宵節，東北季風增強，華南雲雨東移且帶來較多水氣，西半部普遍有短暫陣雨或局部雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，將是水氣最多的一天。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周三仍有華南雲系移入，不過賴欣國指出，周三水氣減少，全台仍會有下雨機會，雨量變少，降雨以北部、東半部、中南部山區為主，中南部平地偶有降雨、可見陽光；周四東北季風減弱，天氣轉好，中南部有機會看見陽光，北部、東半部、中南部山區、恆春半島有雨。

賴欣國表示，周五東北季風減弱，為東北風影響的一天空檔，隨後高壓遞補，第二波東北季風再南下，將有迎風面降雨，降雨以北部、東半部、恆春半島為主，中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地多雲到晴。周六東北季風影響，水氣更少，剩迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，賴欣國分析，明天到下周一各地高溫約26到30度，低溫20度上下；周二東北季風南下影響，下周六前有冷空氣影響，北台灣高溫剩18度，元宵節溫差大，中部降至23度左右，南部降到26度，各地溫度都有下滑趨勢，周二晚間低溫普遍16到18度。

周三後水氣減少，高溫略回升，北部高溫約20度，中南部高溫24到26度，各地早晚低溫16到18度，周六前溫度類似。

賴欣國指出，周二元宵節因水氣多，加上溫度下滑，3500公尺以上高山有機會降雪。