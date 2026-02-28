　
政治

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

▲▼壯闊台灣聯盟理事長吳怡農出席更生少年關懷協會成立30週年特展記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

1980年發生的林宅血案至今（28日）已46年，許多民眾自發性前往義光教會外進行追思。對此，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也在臉書發文分享與林家的私交，他指出，林宅血案的一切發生在美麗島事件、黨國情治單位監控期間，而社會的和解，始於看見彼此的傷痕，必須讓更多人正確理解和訴說這段歷史。

吳怡農表示，在「二二八」的今天寫下這段私人的交往，心情有點複雜，但希望能讓大家看見值得深深尊敬的林義雄家庭，林義雄的家庭是他自小的長輩、友人，後來也是鄰居。

吳怡農指出，林奐均大他九歲，記憶中，從沒看過她穿露背衣服，即便她生活在美國加州時，氣候炎熱，處處可見露背的打扮，然而，他從小就知道，林義雄家在自己出生的那一年所發生的事情，兇手的刀深深刺向當時9歲的姐姐，六刀留下一輩子的痕跡。

吳怡農從小也知道，林奐均的父母，也就是看著自己跟妹妹長大的林義雄伯父和方素敏伯母，在1980年的2月28日失去了 60 多歲的母親，以及兩個7歲雙胞胎女兒，這一切發生在美麗島事件期間、黨國情治單位監控之下。

關於林奐均的創傷，吳怡農說，掩藏肉體的傷痕或許容易，但心靈的創傷呢？小小年紀便遇上殘暴的大人，以及妹妹和祖母的遭遇，可是他和林奐均多年接觸，卻感受到她的心靈並沒有餘留著暴力、詛咒，她說話永遠和氣，並且產生源源不竭的愛，灌溉五個善良體貼的女兒長大。

吳怡農猜想，沒有人能想像，換作我們遭受如此殘暴的對付，會成為什麼樣的人？會有正義感，還在乎理想嗎？我們會用什麼樣的方式對待他人？我們會變得憤世嫉俗嗎？

吳怡農透露，自己沒有問過林義雄一家那一天發生的事，但幾十年來，他從來沒看過林義雄一家對別人說一句刻薄的話，伯父、伯母對晚輩特別大方，耐心地聽著對方說話、好奇地問問題，毫無保留地分享他的看法。

吳怡農說，伯父、伯母溫柔對人，他還記得一張照片，是林家妹妹小學的時候，洗完澡，林義雄拿著吹風機不怕費時地幫妹妹吹頭髮；在公共事務的領域，伯父、伯母則帶著堅毅和寬容，創立慈林基金會，繼續為台灣的民主與和平奔走。

眼見林義雄一家面對莫大創傷的態度，吳怡農感慨，不知道這股力量來自哪裡，當然林家不需要向任何人解釋，從林家對人的關懷、對這塊土地的愛，與每天的行動中看得最清楚。

吳怡農強調，自己在林家身上看到傷痕，卻也看到恩典，林家背負著創傷，卻選擇善待社會，在慈林基金會收藏台灣民主運動的史料，更是為了守護真相給一代代台灣人。

這也讓吳怡農不禁認為，雖然人心可以邪惡與殘酷，但也可以如此溫暖和堅強，拒絕被摧毀，發生在林家身上的事，不只是挑戰這一家，也是挑戰台灣社會。

此外，吳怡農指出，如果去搜尋，會發現在台灣的許多角落，都有二二八事件、白色恐怖的軌跡。「從 1947 年在全台各地的鎮壓到 1980 年在林家的謀殺，無數的案件，受難的前輩們可能就是你母校的學長姐，或是家族的鄰居，許多人背負著莫大的傷痛，至今難以放下」。

吳怡農直指，社會的和解，始於看見彼此的傷痕，必須讓更多人正確理解和訴說這段歷史，讓那些消失的生命與青春，因為被記住而重生，讓歷史警惕我們，獨裁政權可能施諸人民身上的殘酷。

最後，吳怡農表示，大家站在一起，以紀念行動拒絕威權，才能守護所有的家人，擁抱真正的民主與和平，成為團結的命運共同體，他也猜想，這會是林義雄伯父和方素敏伯母的冀盼。

