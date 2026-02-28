　
社會 社會焦點 保障人權

台中榮總驚傳性騷！女病患遭助理襲胸　辯「給巧克力」判刑6月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲梁男性騷女患者遭到提告，一、二審均判刑6月，得易科罰金。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中榮民總醫院精神部行政助理梁姓男子，假借照顧女患者，將女患者帶到儲藏室，趁機用手肘推擠、觸碰胸部，事後女患者提告，梁否認犯行，聲稱是誤會，但法院不採信其辯詞，一、二審均依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金，全案確定。

起訴指出，梁男為台中榮民總醫院精神部行政助理，協助護理師執行照顧精神病患工作，2024年7月間，他假借要拿東西給女患者，引領女子進入一同進入榮總精神部院內儲藏室，卻趁機用手肘推擠碰觸對方的胸部而性騷擾得逞。

台中地院審理時，梁男辯稱當時是把巧克力交給女子，給了之後就用手勢示意女子離開，否認性騷，但法官勘驗監視器發現，梁男刻意右手彎曲上抬至女子胸口處，向女子靠近、推擠，不採信梁辯詞，依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金。

梁不服上訴，還稱女子出院時製作感謝卡，若他有對其性騷，對方為何還會以感謝卡答謝？台中高分院二審再勘驗監視器，同樣認定梁無理由靠近女子、摸胸，加上女子母親證稱，梁跟女兒有通話紀錄，她透過擴音聽到梁對女兒說「我想摸你」、「前凸後翹」等猥褻話語，合議庭仍不採信梁辯詞，將上訴駁回，全案確定。

性騷擾台中榮總判刑確定精神醫院監視器

