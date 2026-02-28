劉世芳外甥遭查處　陸委會發「大陸經濟風險警示」籲台商審慎

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦27日表示，將就內政部長劉世芳外甥在陸投資、任職「依法依規」查處，絕不允許「台獨頑固份子」及其親屬在大陸投資經商謀利。對此，陸委會28日發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」，呼籲台商赴陸須審慎評估，避免經濟損失及人身安全風險。

陸委會鄭重提醒台商，相關事件的發展顯示赴陸投資經營及工作，不僅涉及可觀的經濟風險，而且在中國政經不分體制下，其政治風險更急劇升高。

在經濟風險方面，陸委會指出，中國大陸經濟面臨內部結構調整困境，包括經濟持續下行風險、外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、內捲式競爭、物價持續低迷乃至通貨緊縮等等，皆影響台商的經營及獲利，甚至造成不可預期的風險。

陸委會提到，中國大陸經濟也面臨日益升高的外部風險。中國不公平競爭手段及過剩產能，引發與美國持續的關税戰及科技戰；歐洲、日本等國家亦持續加強各項與中國貿易的「去風險」措施。中國大陸產品向全球傾銷，更引起各國關注及愈來越多的聯合反制措施，這些發展都可能加大在中國大陸台商投資經營的風險。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，中國大陸經濟持續下行，官方雖宣稱2025年經濟成長率5%，但國際機構及專業投資機構普遍質疑其統計真實性，更不看好中國經濟長期發展；外商近年也大幅減少甚至撤出對中國的投資；台商更應該注意在中國大陸投資營運的巨大經濟風險，重新評估海外佈局。

陸委會說，相關的案例顯示，中國當局以懲獨為名，鎖定特定人士，並對無辜台商進行政治連坐，對台商財產及人身安全構成不可預期的威脅。國台辦扭曲事實的言論、對台商赤裸裸的恐嚇，以及肆無忌憚的政治操弄，充分凸顯極權國家濫用公權力的醜陋面目。

陸委會強調，鑑於國際政經局勢與兩岸情勢已產生根本變化，台商投資中國風險愈來愈高，而中共以「懲獨」為由，對無辜台商進行政治迫害，更觸犯了國際政治及國際法維護人權的規範及底線。面對政經風險急遽升高，台商是否繼續在中國大陸發展必須審慎評估，慎之又慎。

陸委會也呼籲，中共當局應懸崖勒馬，不要以政治干預正常的經貿活動，迫使台商走向脫鉤斷鏈，甚至讓兩岸交流持續倒退。