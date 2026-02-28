中駐伊朗使館特別提醒：在伊中國公民立即做好緊急避險

▲ 以色列襲擊伊朗首都德黑蘭 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

以色列今（28）日與美國聯手襲擊伊朗，當地遭受軍事打擊，安全形勢極為嚴峻複雜。中國駐伊朗使領館稍早又發布消息特別提醒在伊中國公民，「如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。」

中駐伊朗使領館指出，提醒中國公民保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。「如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。」

中東局勢動盪加劇，伊朗面臨的外部安全風險近期顯著上升。中國駐伊朗使領館於今28日凌晨2時05分在官網發布重要訊息，近日，伊朗面臨外部安全風險顯著上升，提醒在伊中國公民密切關注安全形勢變化，加強防範意識，切勿拍攝政府機構、軍事設施等敏感場所，留意「禁止拍照」等標識，避免誤拍、誤入有關區域。

中駐伊使領館指出，有乘飛機旅行計劃的人員隨時注意航班信息。「如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。」

中國外交部與駐伊使領館昨27日也同步發出警示，正式提醒中國公民現階段應「暫勿前往」伊朗；至於目前仍在當地的中國公民，應立即加強安全防範並視情況「儘快撤離」。