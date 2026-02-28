騎士閃違停重摔骨折！公車司機竟肇事逃逸　直接開走畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區文化路一段日前發生一起公車與機車擦撞事故，而肇事的公車司機疑似未發現，直接離開現場繼續接送乘客，留下倒地的機車騎士及乘客。警方調閱監視器，發現現場有多輛違規臨停車輛，導致騎車靠左偏移，與公車發生擦撞釀禍，警方表示：「將依法製單告發，另追查有無相關肇責。」

據了解，本週二（24日）晚間10時許，騎乘機車的21歲蘇姓男子，載著23歲廖姓女性友人，沿著板橋文化路一段往華江橋方向直行，行經事故地段時，蘇男發現外線車道有2輛轎車，臨停在紅線上及機車停車格外，蘇男只好向左偏移，卻不慎與經過的公車發生碰撞人車倒地，但公車司機疑似未發現，直接將車駛離現場。

▲蘇男騎車與一旁經過公車發生擦撞，司機疑似未察覺離開現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，發現蘇男右腳有骨折情況，而乘客廖女全身多處擦、挫傷，並無酒駕情況，隨即由救護車送往醫院治療。海山分局表示，目前已通知公車駕駛呂男到案說明，由於目前尚未製作筆錄，並未表示事故與違規臨停的2輛轎車有關，如有關聯將通知到案另依規定製單告發。

▲蘇男騎車為了閃避違規臨停車輛，與一旁經過公車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲發生事故地點沿線為紅線及機車停車格，屬於全天候禁止停車路段。（圖／記者陸運陞翻攝）