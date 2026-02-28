未婚產女「擔心被罵」嬰屍丟棄山區　檢警擇日解剖查死因

▲桃園市林姓女子26日在家中獨自生下女嬰後就無呼吸心跳，擔心被家人責備，竟將女嬰丟在巴陵山區道路旁。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子26日在家中獨自生產，產下女嬰後隨即發現女嬰無呼吸心跳，擔心被家人責備，竟將女嬰丟棄在復興區巴陵山區，而林女產後出現高燒與敗血狀況，被家人送往宜蘭一家醫院就診，醫生驚覺子宮內留有胎盤因而通報市府社會局與警方，林女才坦承將夭折女嬰棄置偏僻山區。桃園檢警今（28）日相驗，因女嬰生母仍在宜蘭醫院加護病房，無法製作筆錄，將擇期解剖釐清真正死因。

▲桃園地檢署檢察官蕭博騰今天率法醫至中壢殯儀館相驗女嬰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，林姓女子年約30歲，住在復興區靠近宜蘭交界處，因林女保密到家，家人並不知道她懷孕，當天林女身體不舒服，家人請救護車將她送到宜蘭某處醫院就診，目前林女產後出現高燒與敗血問題在加護病房治療中。而林女被送醫時，醫生發現林女子宮內留有胎盤，研判剛生產完，她才坦承將夭折的女嬰棄置山上，警方獲報出動搜索，於27日在巴陵山區卡拉道路找到一具全身多處擦傷、已明顯死亡的女嬰遺體。

桃園地檢署檢察官蕭博騰今天下午率法醫至中壢殯儀館相驗女嬰，因生母目前仍在宜蘭醫院加護病房，無法製作筆錄，家屬方面由林女弟弟到場說明。檢察官相驗結束後，仍需等到生母製作筆錄後，釐清相關原因再擇期解剖釐清真正死因。

▲女嬰案，生母弟弟今天也到中壢殯儀館配合檢警相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，檢警解剖將確認女嬰是死胎還是活胎，再比對生母說法後進行偵辦方向；此外，市府社會局接獲通報後，因媽媽身體因素還在外縣市住院治療中，須待媽媽身體狀況康復後再安排會談及提供相關服務。