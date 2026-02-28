快訊／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗發射飛彈襲擊！

In Bahrain sind nach einem iranischen Angriff auf eine US Basis ebenfalls Sirenen zu hören!!



Auch sollen US Basen in Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen worden sein!



Folgt Rot&Real für mehr!#imperialismus #iran #völkerrecht pic.twitter.com/5IoA3Lhfh2 — Rot&Real (@rot_und_real) February 28, 2026

記者羅翊宬／綜合報導

根據美媒《CNN》最新消息，自從美軍攜手以色列軍向伊朗首都德黑蘭等地發動大規模空襲後，稍早證實位於巴林的美軍基地，疑似遭到伊朗發射飛彈襲擊。一名美國官員也證實，伊朗飛彈襲擊位於巴林的美國海軍基地，且事態「仍在發展中」。

《巴林新聞通訊社》（Bahrain News Agency）證實，美國海軍第五艦隊位於巴林的服務中心「遭到飛彈攻擊」。至於伊朗半官方媒體《法斯通訊社》也稱，位於巴林的美國第五艦隊服務中心，遭到導彈襲擊。據悉，巴林是美國在波斯灣的重要盟友，也是美國海軍第五艦隊總部所在地麥納麥的永久駐地。

另外，《以色列時報》則引述阿拉伯媒體報導，稱伊朗試圖透過轟炸波斯灣的美國海軍基地，對美方採取報復行動；同時，科威特、卡達和阿拉伯聯合大公國也都聽到了巨大的爆炸聲。《CNN》記者更在杜拜聽到多起爆炸聲響。

伊朗半官方媒體《法斯通訊社》引述伊朗伊南革命衛隊消息，稱伊朗飛彈襲擊了美軍位於卡達的烏代德空軍基地、科威特的薩利姆空軍基地、阿拉伯聯合大公國的達夫拉空軍基地以及美國在巴林的第五艦隊基地。