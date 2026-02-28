評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

▲前副總統呂秀蓮出席台北市二二八事件79周年紀念會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（28日）舉辦228事件79周年紀念會，市長蔣萬安邀請前副總統呂秀蓮參與活動。呂秀蓮說，蔣萬安市長今天的表現非常誠懇，蔣也2次強調228事件不該發生，也2次以上表示會終身為人權奮鬥，「我希望大家記住這2句話，勉勵也監督他」。

呂秀蓮表示，今天大家一定好奇她出現228紀念活動，而其他民進黨都沒有來。她說，228事件是住在台灣每一個人共同的歷史共業，受害者、加害者都已經不在了，但是後代子孫要記取教訓。

呂秀蓮說，今天台北市長蔣萬安做為蔣介石的第三代，他2次強調228事件不該發生，也2次以上表示，他會終身為人權奮鬥，「我希望大家記住這2句話，勉勵也監督他」。

「我們呼籲這樣的歷史共業，不應該當民進黨執政時藍營參加，國民黨執政綠營就不參加。」呂秀蓮強調，真正台灣的歷史應該藍綠共譜，只論是非不分顏色。

針對呂秀蓮出席今日的活動一事，蔣萬安受訪說，呂副總統跟市府聯繫，而且同時表達今天希望韓國的訪團也能一起參與，市府團隊馬上回覆表達歡迎。

蔣萬安強調，呂副總統是大家非常敬重的民主前輩，今天就是一個非常肅穆的心情參與這場關於228的追思會。