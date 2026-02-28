健美網紅夜店表演猛男秀！穿內褲零0距離狂搖　遭警當場押走

▲郭書廷過年期間至新竹市一間夜店表演，遭警方以涉嫌妨害風化帶回偵辦。（圖／翻攝自IG @760716tim）

記者葉品辰／新竹報導

IG擁有13萬粉絲、曾參與脫口秀藝人博恩《TAIWAN》MV演出的猛男網紅郭書廷，過年期間受邀至新竹市一間夜店表演猛男秀，卻在演出途中遭警方以涉嫌妨害風化帶回偵辦。郭書廷事後在臉書發文痛批，自己只是受邀表演卻被列為嫌疑人，還被帶回派出所長時間偵訊，直呼過程「不合理」。警方則強調，因接獲檢舉並蒐證後認定互動環節已逾越法律規範，才依法送辦。

據了解，郭書廷擁有13年表演經驗，過年期間受邀前往新竹市某夜店進行猛男熱舞演出，店家採收費入場，並安排與台下客人互動橋段。他表示，當晚僅穿內褲登台表演，氣氛正熱時，發現現場有便衣警察蒐證，甚至假意與他聊天。隨後警方以接獲妨害風化檢舉為由，將他帶回派出所說明。

▲郭書廷發文控訴警方對他偵訊長達6小時，並引導式提問、讓他承認自己有罪。（圖／翻攝自IG @760716tim）

郭書廷事後發文控訴，自己是第一次到該店演出，不清楚店家營運細節，卻被依妨害風化罪嫌帶回偵訊長達6小時，期間反覆詢問是否涉及猥褻行為，讓他身心俱疲。他也提到，因突如其來的逮捕風波，廠商與贊助商撤銷合作，損失約50萬元，連準備一年的健美比賽計畫也被迫中斷。

對此，新竹市警察局東門派出所表示，警方因接獲檢舉指稱該酒吧有妨害風化情事，經蒐證後執行臨檢查緝，發現當事人受聘進行猛男熱舞表演，相關互動行為已明顯逾越法律界線，疑涉觸犯刑法妨害風化罪，遂依法取締並函送台灣新竹地方檢察署偵辦。警方強調，一切依法處理，後續將由檢方釐清是否構成犯罪。