大陸 大陸焦點 特派現場

主播狂喊沒聲！央視記者連線收導彈來襲簡訊 　畫面斷訊情況一度危急

▲▼ 2026.2.28以色列襲擊伊朗 。（圖／翻攝 央視）

▲央視記者連線收到伊朗導彈襲擊簡訊，畫面停止中斷，情況一度危急 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

以色列與美國今（28）日宣布聯手襲擊伊朗，並且選在當地時間周六清晨七點多發動攻擊，讓伊朗政府措手不及。大陸官媒《央視》也於第一時間回傳兩地最新畫面。伊朗的當地遭到導彈攻擊多處有濃烈黑煙，街上都是擁堵逃難車輛，位於以色列駐點央視記者梁慧現場LIVE收到緊急避難簡訊，他拿起手機示意，畫面瞬間終止，主播急忙收畫面，中斷連線，可以感受現場情況十分危急。

以色列今28日於當地時間早上七點多對伊朗發動襲擊，並且證實這是與美國一起聯手行動，以色列外交部也指出已經伊朗發動二次襲擊。

▼ 2026.2.28以色列襲擊伊朗 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 2026.2.28以色列襲擊伊朗 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒《央視》也於第一時間回傳伊朗、以色列兩地最新畫面。被襲擊的伊朗首當其衝被轟炸，首都德黑蘭多地濃煙密佈，升起蘑菇狀的黑煙，多處建築物損毀，許多街道都是擁擠車流，全部都是逃難的車輛，接到十分擁擠。

大多數街道十分冷清，伊朗政府發出預警，民眾躲在家裡。一開始是《央視》駐伊朗記者李建南表示，當地時間12點多，伊朗軍方已經以色列發出十多枚導彈進行回擊。

緊接著，《央視》連線駐以色列記者梁慧，現場連線畫面採取雙框連線。一邊是伊朗最新現場，一邊是記者在以色列，後方畫面相當平靜。

正當記者描述以色列與伊朗衝突最新在展，手機突然警報大作，記者十分警覺高舉手機，示意緊急導彈即將來襲，此刻《央視》畫面突然中斷，畫面停留在記者舉起手機，棚內主播急忙收回連線，讓人感受現場情況相當危機。

大約半小時後，《央視》記者梁慧再次連線報平安，他描述當時收到緊急導到通知簡訊，第一時間立刻躲避，因為所處位置較遠，有聽到些微爆炸聲響，多架戰鬥機飛過聲音，以及樓房輕微晃動。

據了解，以色列國防軍與發表緊急聲明稱，以色列全境拉響了防空警報，並直接向民眾的手機發送了預警指令，要求所有人就近停留在受保護空間（防空洞或避難所）附近。

以軍在聲明中明確指出，這是一項「預防性預警」，旨在讓公眾為以色列國家可能遭到導彈襲擊做好準備。

至於整起襲擊事件發生於今天周六早上七點多，以色列先發制人進行偷襲。另外，根據美國官方消息稱美國與伊朗談判已經沒有談和可能性，正好是以色列所希望，根本不希望美國與伊朗達成協議，只希望美國對伊朗發動決定性軍事打擊，徹底削弱伊朗的軍事能力並最終推翻伊朗伊斯蘭共和國政權。

▼ 以色列襲擊伊朗都是逃難車輛 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 2026.2.28以色列襲擊伊朗 。（圖／翻攝 央視）

ET快訊
捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重

