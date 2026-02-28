　
民生消費

德克士3/1、14登場台北燈節　互動發餐點兌換券與掃碼入會禮

▲▼德克士3/1、14登場台北燈節　互動發餐點兌換券與掃碼入會禮。（圖／品牌提供）

消費中心／台北報導

德克士脆皮炸雞響應【2026台北燈節 X 味全龍｜熱血龍魂，陪你過新年】活動。燈節展期自2月25日至3月15日，德克士將於3月1日及3月14日兩天，在西門町中華路與秀山路口B4展區舉辦品牌互動活動，結合棒球熱血氛圍與品牌回饋，為燈節增添亮點。

活動期間，民眾只要掃描現場QR Code加入德克士官方LINE並完成會員綁定，即可獲得入會禮，包括「免費四塊雞塊」及「三張買一送一優惠券」。此外，兩日現場也將限量派發400張「招牌明星餐點兌換券」（台北重慶南門市限定使用），送完為止。

▲▼德克士3/1、14登場台北燈節　互動發餐點兌換券與掃碼入會禮。（圖／品牌提供）

配合燈節活動，德克士同步展開春夏優惠「花開有理、省錢無罪」檔期活動（3月5日至4月30日），多款人氣商品推出期間限定優惠。買A送B專區包含購買「招牌咔滋脆皮手槍腿」即送「洋蔥圈」等超值組合；雙堡特惠中，熱銷「檸香雞腿堡」搭配「香酥脆雞堡」雙堡優惠價只要109元（原價185元），約59折；「海陸雙享雙堡餐」優惠價159元（原價258元），約62折，平均一人享用一頓飽餐只要約55元銅板價。個人獨享餐方面，只要99元即可享有「香酥脆雞堡」搭配「咔滋香辣雞翅」及中杯可樂；雙人與多人激省餐同步登場，「雙人雞腿脆雞堡餐」含兩杯飲料及點心只要199元，「三人優惠雞堡腿堡餐」涵蓋三款暢銷漢堡、三款明星點心與飲料也只要299元，最低下殺53折；就連深受饕客青睞的德克士脆皮炸雞「5塊炸雞桶分享餐」也納入優惠內容，四人同享只要399元。整檔活動最高現省1,942元，從個人用餐到多人聚會一次滿足，讓消費者無論是春遊團聚、週末開趴或好友聚餐，都能以更實惠價格享受德克士金黃酥脆、外酥內嫩的經典脆皮炸雞與人氣堡類商品。

從燈節限定互動到春夏優惠接力登場，德克士以實際回饋寵愛粉絲，讓熱血應援與超值優惠同步點亮春季街頭與味蕾體驗。

