喊話伊朗人民「推翻神權暴政」！　納坦雅胡：將威脅全人類

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）喊話伊朗人民推翻政權 。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
以色列總理納坦雅胡在美以聯手空襲伊朗後，透過希伯來語影片對外發表談話，強調此次代號「獅吼行動」的軍事打擊，是為了「消除伊朗政權帶來的生存威脅」，並公開呼籲伊朗人民起身推翻神權統治。
根據《以色列時報》報導，納坦雅胡在影片中表示，「我的兄弟姐妹們、以色列公民，不久前以色列與美國已展開行動，目的在於消除伊朗恐怖政權對我們構成的生存威脅。」他同時特別感謝美國總統川普的「歷史性領導」，稱讚盟友展現強烈決心與支持。
納坦雅胡進一步抨擊伊朗神權體制，指出該政權長達47年來持續高喊「以色列去死」與「美國去死」的口號，不僅鎮壓本國人民，也造成多名美國人死亡、流下無數鮮血。他警告，「這個殺人如麻的恐怖政權絕不能被允許擁有核武器，否則將對全人類構成威脅。」
納坦雅胡表示，美以聯合行動將為伊朗人民創造改變命運的契機，並直接向伊朗境內多個族群喊話，包括波斯人、庫德人、亞塞拜然人、俾路支人與阿瓦士人，呼籲他們擺脫暴政枷鎖，「讓伊朗成為一個自由且熱愛和平的國家」。
針對國內情勢，納坦雅胡要求以色列民眾遵守以色列國土防衛司令部的安全指示，強調在未來幾天「獅吼行動」期間，全體國民需保持耐心與團結。他以堅定語氣表示，「我們將團結一致、共同戰鬥，並共同確保以色列的未來。」
אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026
אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.
במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4
