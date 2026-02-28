喊話伊朗人民「推翻神權暴政」！　納坦雅胡：將威脅全人類

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）喊話伊朗人民推翻政權 。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列總理納坦雅胡在美以聯手空襲伊朗後，透過希伯來語影片對外發表談話，強調此次代號「獅吼行動」的軍事打擊，是為了「消除伊朗政權帶來的生存威脅」，並公開呼籲伊朗人民起身推翻神權統治。

根據《以色列時報》報導，納坦雅胡在影片中表示，「我的兄弟姐妹們、以色列公民，不久前以色列與美國已展開行動，目的在於消除伊朗恐怖政權對我們構成的生存威脅。」他同時特別感謝美國總統川普的「歷史性領導」，稱讚盟友展現強烈決心與支持。

納坦雅胡進一步抨擊伊朗神權體制，指出該政權長達47年來持續高喊「以色列去死」與「美國去死」的口號，不僅鎮壓本國人民，也造成多名美國人死亡、流下無數鮮血。他警告，「這個殺人如麻的恐怖政權絕不能被允許擁有核武器，否則將對全人類構成威脅。」

納坦雅胡表示，美以聯合行動將為伊朗人民創造改變命運的契機，並直接向伊朗境內多個族群喊話，包括波斯人、庫德人、亞塞拜然人、俾路支人與阿瓦士人，呼籲他們擺脫暴政枷鎖，「讓伊朗成為一個自由且熱愛和平的國家」。

針對國內情勢，納坦雅胡要求以色列民眾遵守以色列國土防衛司令部的安全指示，強調在未來幾天「獅吼行動」期間，全體國民需保持耐心與團結。他以堅定語氣表示，「我們將團結一致、共同戰鬥，並共同確保以色列的未來。」