3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／小米17系列國際版西班牙亮相！Ultra徠卡版更名「台灣會上」

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

今年中國品牌手機來勢洶洶，紛紛選擇在MWC 2026上亮相國際版新機，而小米 17 系列國際版搶先眾家，28日選擇在巴賽隆納舉辦發表會，正式宣佈國際版17系列（17、17 Ultra）將推出，此外，小米 Ultra徠卡版也將以「Leica Leitzphone」在國際版推出。目前台灣售價、上市日期尚未公佈，但應該不久就會有消息釋出。此外，小米也即將在WMC展出AIoT 智慧穿戴與智慧家電的整體布局產品。

▼小米選在MWC前搶先曝光 小米 17 系列國際版的售價、規格（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ MWC,小米,xiaomi 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米 28日選在巴賽隆納、MWC2026前舉辦發表會，正式宣佈小米17系列國際版將正式上市，將開賣17、17Ultra兩個版本，17 Pro 及 17 Pro Max並未公開相關販售消息。在先前，小米選擇直接跳過「16」，從15一口氣跳到17，官方也證實就是要為了與iPhone 對標，因此在發表會上，官方也不意外將小米 17 各項數據與iPhone 17進行比較，直接火力展示、絲毫不掩蓋想要擊敗蘋果的野心。此外，Xiaomi 17 Ultra 徕卡版也將用「Leica Leitzphone」在國際版上市，推出16+1TB，售價為1,999歐元（約74048台幣）。

但目前台灣相關資訊尚未公開，預計在近期公布台灣的售價，但確定Leica Leitzphone也將會同步開賣。

Xiaomi 17 Ultra：極致影像與專業攝影旗艦、主打「夜間影像王者」
・頂級徠卡相機系統：配備徠卡 1 吋主鏡頭（採用 Light Fusion 1050L 感光元件與 LOFIC HDR 技術），搭載徠卡 2 億畫素（200MP）75-100mm 望遠鏡頭，支援最高 400mm 光學級變焦與 30 公分微距攝影。
・專業級錄影與擴充套件：支援高達 4K 120fps 的 Dolby Vision 及專業的 Log (ACES 標準) 錄影。此外，它還能搭配專屬的攝影套裝（Photography Kit 與 Kit Pro），提供實體快門鍵、防滑手把與額外電量，帶來媲美專業相機的操控感。
大螢幕與防護力：搭載 6.9 吋 Xiaomi HyperRGB OLED 螢幕，具備 3500 尼特峰值亮度。機身採用 Xiaomi Guardian Structure，結合防摔能力提升 30% 的 Shield Glass 3.0 與高強度鋁合金邊框，並具備 IP68 防塵防水等級。
強悍效能與大電量：內建最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器與 3D 雙通道 IceLoop 散熱系統。配備 6000mAh 大電池，並支援 90W 有線及 50W 無線快充。
顏色＆售價：黑、白、星耀綠；16+512G／16+1TB，1,499元（約台幣55,727元）

Xiaomi 17：輕巧機身與強悍性能的完美平衡
輕巧機身與極窄邊框：定位為「小尺寸旗艦」，機身厚度僅 8.06mm、重量 191 克，配備 6.3 吋 CrystalRes OLED 螢幕。它擁有 1.18mm 的極窄邊框與極簡的設計語彙，提供極佳的單手握持手感。
全能徠卡三鏡頭：主鏡頭採用 Light Fusion 950 感光元件（具備 13.5EV 高動態範圍），搭配徠卡 60mm 浮動望遠鏡頭（支援 10 公分微距）以及 5000 萬畫素超廣角鏡頭，能滿足各種日常與人像拍攝需求。
超越 Ultra 的充電規格與更大電量：儘管機身輕巧，卻塞入了 6330mAh 超大容量電池（採用 16% 高矽碳電池技術），電池容量甚至比 Ultra 款更大。它支援更快的 100W 有線快充、50W 無線快充，甚至還具備 22.5W 有線反向充電功能。
強效節能表現：同樣搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，搭配能降低 23% 功耗的客製化 M10 螢幕面板，不僅效能強悍，還能大幅延長電池續航力。
顏色＆售價：黑色、探險綠 、高山粉 、冰川藍；12+256G／12+512G；999歐元（約台幣37,005元）起

▲▼ xiaomi 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Leica Leitzphone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美以聯手攻擊伊朗！　中國：立即停止
吳鳳旅行團挨酸「4萬都你賺走」　他傻眼反擊
日本逛一半！2台人「日幣換算台幣」算法驚呆　網推爆：這樣最快
快訊／今彩539一次開出5注頭獎！　3000萬落在北中南5縣
美軍急調中東部署　中國商用衛星全曝光！
快訊／大樂透1.65億大獎一注獨得！
80%台人中招！他天天刷牙也難逃　醫揭「2大錯誤」牙周病不可

小米集團董事長兼 CEO 雷軍近日公布了公司「十五五」時期的戰略規劃，將重點攻堅晶片、AI、操作系統等底層核心技術。

