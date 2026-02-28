快訊／伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

記者羅翊宬／綜合報導

以色列國防軍（IDF）偵測到伊朗朝以色列方向發射彈道飛彈，並已在全國南北多個地區響起警報。接到警報的以色列民眾被指示迅速進入防護室或防空洞，以避開可能的飛彈攻擊。本次事件發生在美軍與以色列向伊朗海空目標發動打擊。對此，伊朗政府已公開揚言將進行大規模報復，引發以色列國內高度戒備。

▲以色列軍方宣布，已辨識從伊朗向以色列發射的飛彈。民眾聚集在地下掩體。（圖／路透）

根據《衛報》、《以色列時報》，以色列國防軍表示，此次伊朗向以色列北部發射彈道飛彈進行報復攻擊，至少發射了兩枚飛彈，其中一枚落入空曠地區，並未造成人員傷亡。國土前線指揮部透過手機直接向受影響地區民眾發出預防性警告，多地警報隨即響起，提醒民眾迅速進入防護室或防空洞。

以色列空軍（IAF）已啟動攔截行動，防禦系統正積極攔截飛彈並在必要時對威脅目標進行打擊，以降低對國土的危險。以色列紅星急救服務（Magen David Adom）表示，目前尚未接獲任何傷亡報告。

另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊則證實，已開始向以色列發動「第一波」大規模飛彈和無人機攻擊，作為敵對犯罪者的侵略回應。對此，以色列方面則指出，在過去一小時內的伊朗攻擊行動中，目前尚未接獲人員傷亡報告。

以色列國防軍強調，民眾應持續關注官方警報與指示，保持警戒，避免前往危險區域，以確保自身安全。