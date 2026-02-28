中華隊搭華航出征經典賽　「Team Taiwan主題包機」曝光

▲中華隊搭華航包機出征經典賽，華航機艙滿滿Team Taiwan和棒球元素。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊「Team Taiwan」大軍今（28）日搭乘中華航空包機前往日本宮崎，華航董事長高星潢致贈「馬到成功」琉璃座，總經理陳漢銘也到場打氣，桃園機場擠滿送機球迷夾道為台灣英雄歡呼，力挺棒球好手踏上2026 WBC經典賽旅途。

為陪同Team Taiwan奮勇前行、迎戰經典賽，華航包機機艙從枕套、餐飲到點心充滿「Team Taiwan」主題的棒球元素設計及專屬用品，包括Team Taiwan枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓台灣英雄上機就被滿滿加油氛圍環繞。

華航表示，包機也準備專屬紀念品致贈球員，包含棒球造型眼罩、棒球造型零錢包、主題乖乖、精緻旅行包組等，讓選手們在旅程的起點就能感受到支持的力量。

機上餐點則備有兩款主菜選擇，其中「勝宴海味珍饗」以扁鱈搭配明蝦，提供優質蛋白質為選手補充體力；「勝利茄汁焗豬排飯」則運用日文「勝利」的諧音，為中華隊加油打氣。甜點則以Team Taiwan為靈感，加上棒球意象設計，呼應棒球經典賽主題。

▲▼華航包機機艙從枕套、餐飲到點心充滿「Team Taiwan」主題的棒球元素。（圖／華航提供）

Team Taiwan球員將於3月2日在宮崎進行熱身賽，5日正式展開經典賽賽程。華航表示，華航的應援精神也同步前進東京，在比賽期間於東京巨蛋周邊 LED 看板播放加油廣告，為球隊提振士氣。