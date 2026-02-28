　
旅美二代豪捐款千萬給東海大學　打造世界級AI學習平台

▲旅美二代豪捐千萬台幣給東海大學，打造世界級AI學習平台。（圖／東海大學提供）

▲「仲亮玉霞學苑AI PC教室」引進66套頂尖AI工作站。（圖／東海大學提供）

記者游瓊華／台中報導

東海大學近年積極佈局AI教育，近日迎來一筆感人的千萬捐款。已故化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷旅居紐約的女兒葉景睿，為感念父母在東海相識、相知、相守的情緣，慷慨捐贈35萬美元、約新台幣1100萬元，促成東海第六間AI教室，日前也正式揭牌啟用。

▲旅美二代豪捐千萬台幣給東海大學，打造世界級AI學習平台。（圖／東海大學提供）

▲葉景雯也分享叔叔、嬸嬸在東海就讀時的點點滴滴。（圖／東海大學提供）

這份捐款不僅展現校友二代對母校的深厚情感，更為東海注入強大科技戰力。校方表示，「仲亮玉霞學苑AI PC教室」引進66套頂尖AI工作站，搭載被譽為2025年最強CPU的AMD「Ryzen 9 9950X3D」及最新輝達「NVIDIA RTX 5080」繪圖卡，堪稱現役最強組合，能流暢處理大語言模型（LLM）及圖像生成等進階運算，提供師生世界級的學習平台。

捐贈者家屬葉景文也代表出席，提到叔叔葉仲亮當年赴美深造，曾任美商大廠副總裁，而東海是叔叔、嬸嬸精彩人生的啟蒙地。這筆捐贈不僅是硬體升級，更將２人對母校的愛轉化為「永續資產」，期盼培育更多跨域人才，讓東海在國際評比中持續領先。

02/26 全台詐欺最新數據

捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重

相關新聞

東海啟用AI算力中心

東海啟用AI算力中心

東海大學斥資三千萬的AI算力中心正式啟用，台中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈高階伺服器後，已擁有全台大學最強的運算基地，東海可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她將與張國恩校長將東海作為台灣AI人才培育與智慧城市發展的新引擎。

學者：國共論壇非單純兩岸交流　川習會前對美戰略性政治操作

學者：國共論壇非單純兩岸交流　川習會前對美戰略性政治操作

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

女大生被輾死　家屬曝2大新案情

女大生被輾死　家屬曝2大新案情

東海大學AI PC仲亮玉霞學苑

