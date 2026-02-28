快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間27日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一段長達8分鐘的震撼影片，正式證實美國已針對伊朗展開軍事行動。川普在影片中語氣強硬，除了痛批伊朗政權長期威脅美國，更直接向伊朗人民喊話，「你們重獲自由的時刻就在眼前。」

剷除伊朗「邪惡威脅」 川普證實美軍發動空襲

川普在影片中明確指出，這次軍事行動的目標是為了保衛美國人民，剷除來自伊朗政權的「迫切威脅」。他形容伊朗領導階層是由一群「極度強硬、可怕且邪惡的人」所組成的團體。

川普痛批，伊朗政權在過去47年來不斷高喊「美國去死」，並針對美國本土、海外基地、美軍官兵及全球盟友發動永無止盡的流血屠殺。川普直言，伊朗資助的恐怖分子代理人早已讓「大地染滿了鮮血與殘肢」，而美國再也無法容忍下去。

喊話伊朗人民接管政府：這是好幾代唯一的機會

值得注意的是，川普在影片中多次將「伊朗政權」與「伊朗人民」區分開來。他向伊朗群眾感性喊話，「多年來，你們一直請求美國的協助，卻始終沒能如願。沒有任何一位總統願意像我今晚這樣，為你們挺身而出。」

川普強調，這次行動是伊朗人民翻轉命運的契機，「當我們搞定（軍事行動）之後，去接管你們的政府吧！那個政府將由你們掌控。」

他更預言，這可能是伊朗人民好幾代以來「唯一的一次機會」，呼籲民眾現在就是掌控自己命運、重獲自由的時刻。