日戰10小時、周休2日！　德BMW工廠引進瑞士機器人「打工」

記者任以芳／綜合報導

德國總理梅爾茨率領商業天團剛結束訪華行程，中德對於人工智能發展皆有良好共識與交流。德國寶馬集團（BMW ）按照先前計畫於近期正式官宣，首次將物理人工智能（Physical AI） 引入歐洲生產體系，在德國萊比錫工廠啓動人形機器人試點項目。每周5天，每天10小時，不休息不請假，精度遠超人工。

陸媒《快科技》報導稱，此次寶馬與來自瑞士海克斯康機器人（Hexagon Robotics）合作，首批引入2台AEON人形機器人，其採用輪式底盤設計，配備20+傳感器，360°環境感知，可更換手部/抓取器/掃描工具，動態適應性強。

將從事高壓電池裝配（電動車核心環節）、精密零部件製造、和重復性、高強度裝配線作業，每周5天，每天10小時，不休息不請假，精度遠超人工。

陸媒《IT之家》報導稱，該項目規模與寶馬此前在美國南卡羅來納州斯帕坦堡工廠進行的試點類似。在美國測試期間，人形機器人在 10 個月內參與超過 30000 輛汽車生產，每周工作 5 天，每天工作 10 小時，負責將焊接所需的鈑金部件準確放置到位。該任務對速度和精度要求極高，同時對員工體力負擔很重，。

即將於 5 月出任寶馬首席執行官的寶馬生產負責人米蘭 · 內德利科維奇表示，「數字化正在提升寶馬生產體系在歐洲和全球的競爭力。」該項目將在 4 月測試部署後正式實施。人形機器人將作為現有自動化系統的補充，有助於減輕員工負擔並改善工作環境。

寶馬流程管理負責人 Michael Ströbel 表示，未來寶馬還可能讓人形機器人承擔目前由供應商負責的部分生產任務，從而使更多生產環節能夠轉移至內部完成。

摩根士丹利預計，到 2050 年人形機器人市場規模可能達到5兆美元（約合154兆台幣），其中，中國的大規模應用將成為主要推動因素。