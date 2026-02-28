快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復

▲以色列發動對伊朗發動空襲，美國證實參與軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列28日證實對伊朗首都德黑蘭發動軍事打擊，而美國總統川普稍早也表示，美軍參與了這項行動。伊朗官媒表示，伊朗已經準備展開報復，對「猶太復國主義政權」做出毀滅性回應。

美國與以色列28日對伊朗發動聯合空襲後，德黑蘭當局迅速進入報復準備狀態。與伊朗精銳伊斯蘭革命衛隊關係密切的伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》警告，伊朗將對「猶太復國主義政權」採取報復，並予以沉重打擊。

根據以色列《第12頻道》報導，此次攻擊鎖定多名伊朗部長與軍事高層住所，同時涵蓋國防部、情報機構與總統府相關建築。兩名熟悉作戰計畫的以色列高階國防官員透露，行動於28日上午8時10分展開，屬於大規模聯合作戰，預計將持續4日。

根據提交給川普的作戰規劃，以色列負責攻擊飛彈儲存基地、生產設施及發射系統，而美軍則集中打擊伊朗核計畫相關設施，以及革命衛隊與政府機構的重要據點。

值得注意的是，首波空襲落在伊朗最高領袖哈米尼辦公室附近，目前尚不清楚這位86歲的宗教領袖當時是否在場。

軍事分析指出，德黑蘭當局手中握有多種反擊選項，包括對中東地區的美軍基地發動短程飛彈攻擊，或鎖定以色列境內軍事與民用設施，甚至可能直接以飛彈威脅美國海軍艦艇。

除了飛彈戰力外，伊朗亦部署小型快速攻擊艇、無人機與潛艦部隊，對航行於波斯灣周邊海域的美國船隻形成實質威脅。