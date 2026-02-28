饒慶鈴赴港拓銷　直擊鳳梨釋迦通路上架表現

▲台東縣府赴港優化鳳梨釋迦行銷策略。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續拓展台東鳳梨釋迦海外市場，台東縣長饒慶鈴率團前往香港拓銷，於2月27日實地訪查當地販售情形，掌握產品上架表現與市場回饋，並就陳列方式、消費者接受度及通路操作進行觀察與交流，作為後續精進海外推廣策略的重要依據。

農業處表示，此行走訪香港多家指標性零售通路，包括百佳又一城分店、惠康銅鑼灣分店，以及位於中環、主打高端精緻選品的Oliver’s the Delicatessen。透過不同消費族群與通路定位的比較，了解鳳梨釋迦在各通路的陳列呈現、銷售狀況及消費者反應等第一線動態。深化「接近消費端」的通路布局，是提升海外市場承接能力與品牌辨識度的關鍵，實地走入通路，有助精準掌握市場需求與推廣節奏，強化雙方合作基礎。

縣府指出，香港零售通路與消費者對鳳梨釋迦的食用方式與熟成判斷仍需進一步資訊說明。透過清楚的陳列標示、食用指引與現場溝通，可提升通路引進意願與消費者購買信心。此次訪查除確認產品品質與販售情形外，也同步蒐集包裝規格、熟成提示、保存建議及宣傳素材等建議，將納入後續海外行銷規劃，強化消費者理解與購買轉換。

台東縣政府表示，香港為台灣高端水果重要市場之一，具備成熟零售體系與多元通路型態。未來將持續以市場導向推動外銷布局，透過通路深耕、品質一致化與常態化推廣，穩健提升鳳梨釋迦在國際市場的能見度與競爭力，讓更多消費者看得到、買得到、吃得到。