有超帥尾翼也沒用！BMW跑車卡路中　成「最搶眼路障」超尷尬

▲白色BMW跑車與他車發生碰撞，導致車輛拋錨卡在路中。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1輛白色BMW雙門跑車，前天（26日）在西屯區台灣大道與惠來路口與他車發生碰撞，結果導致車輛拋錨無法發動，停在路中動彈不得，由於事故地點位於新光三越中港店前，加上跑車有帥氣尾翼，引起不少民眾注目，警方擔心造成交通堵塞，當下立刻決定徒手把車推到路旁等待救援，迅速排除狀況。

台中市第六警分局指出，市政派出所26日獲報，指台灣大道三段與惠來路口有交通事故，到場發現1輛車尾加裝尾翼、外觀醒目的白色BMW故障拋錨，停在路口中央影響交通；警方查出，事故車輛在該路口不慎與他車發生碰撞，這才造成車輛故障無法發動。

▲車禍造成BMW引擎蓋掀起變形、車頭毀損。（圖／民眾提供）



員警評估現場是重要交通要道，車流量大，若不及時排除，恐引發二次事故風險，便在拖吊車未抵達前，將事故車徒手推移至路旁安全處等待後續救援。

經查，該輛白色BMW雙門跑車為BMW 1 Series Coupe，以動感操控與改裝潛力著稱，新車要價180萬元，現已停產，駕駛謝姓男子說，「再好的車，碰到事故還是得靠警察的幫忙」。

警方呼籲，民眾若遇車輛拋錨或交通事故，應第一時間開啟雙黃警示燈，並於後方擺放故障警示標誌，提醒來車注意。