賓士車自撞護欄「硬騎自小客」　國道3號北向連環車禍畫面曝

▲國道3號北向大溪段24日發生3車追撞事故，白色賓士車疑似煞不住自撞護欄再追撞前方2輛小客車。（圖／國道六隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號北向大溪段近大溪交流道路段24日下午發生3車追撞事故，國道六隊指出，白色賓士轎車因車流回堵疑似煞車不及，先自撞護欄，再追撞前方2輛自小客車事故，事故現場無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，賓士轎車疑因未保持行車安全距離照護，但真正肇事原因仍待調查釐清。

國道六隊警方表示，事故發生於24日下午4時36分許，61.2公里靠近大溪交流道路段，27歲陳姓男子駕駛白色賓士車行駛內側車道，疑似未保持行車安全距離，發現前方出現回堵時煞車不及，先自撞護欄再碰撞29歲姓男子自小客車後，再往前追撞擊29歲彭姓男子自小客車造成3車碰撞事故。

▲國道3號北向大溪段24日發生3車追撞事故，白色賓士車追撞前方2輛小客車。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，事故現場無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，現場於時下午5時10分許完成排除，至於真正肇事原因仍待警方進一步調查釐清。



國道六隊呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。天候不佳路面濕滑更要「安全距離保持好，養足精神上國道」。