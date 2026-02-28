日本逛一半！2台人「日幣換算台幣」算法驚呆　網推爆：這樣最快

▲日本超好買，簡單換算法曝光。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日幣匯率甜到不行，許多人到日本出遊，花起錢來完全不手軟！一名網友笑稱，他在日本唐吉訶德購物時，聽到兩名旅客討論日幣換算台幣的方式，一人說直接除以5最簡單，另一人卻認為改用乘以2再去掉最後一位數更好，讓他當場愣住。文章曝光後，引發網友也推爆，「乘以二去零頭，最快」。

一名網友在Threads表示，他去日本逛唐吉訶德，結帳前聽到旁邊兩人熱烈討論匯率問題。一人篤定地說，「現在日幣換台幣直接除以5就好，很簡單。」另一位友人認為，「除以5太難了吧，把日幣乘以2，再把最後一位數拿掉，比較好算。」原PO聽完後，直呼當場愣住，也好奇拋問大家看法，「怎樣算最直覺呢？」

底下網友也分享，「乘以二去零頭，最快」、「先除以5，然後再用乘以2除以10驗算…台灣人怎麼可以不驗算」、「看到價錢在心中，扣掉最後一個零再乘以2」、「我也都是除以5，只看2位數而已」、「看數字啊！5000、3000、1萬日圓都是除以5，但如果是1350、1680日圓這種就除以10再乘2」、「上次去北海道，我都是去尾數再*2，其他人都是除以5，發現我算得比較快」。

也有人直呼，「我都用iPhone內建計算機直接換算」、「建議各位都去下載旅行計算機」、「建議各位都去下載旅行計算機，APP打開+輸入就好（還可以除稅跟計算折扣）」、「iPhone搜尋輸入金額+日圓，也會直接換算成台幣」。