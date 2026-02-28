台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

▲漫迷新聖地誕生，台東縣立圖書館雙專區啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

繼自修區與親子閱讀區陸續開放後，台東漫迷與數位世代再迎閱讀新亮點——台東縣立圖書館「青少年閱讀區」與「漫畫區」將於3月5日正式啟用。新設專區不僅為青少年打造自主學習空間，也為漫畫愛好者開闢專屬閱讀天地，翻轉傳統圖書館嚴肅刻板印象，成為跨世代讀者沉浸式閱讀的新基地。

台東縣政府表示，青少年閱讀區精選與校園課程同步的適齡讀物與多元課外書籍，協助學生強化知識基礎。因應數位世代資訊取得習慣，現場配置24台檢索電腦，方便讀者搜尋館藏、查找線上資源與蒐集專題資料，提升數位閱讀與學習效率。

位於挑高樓層的漫畫區則規劃為漫迷專屬空間，典藏經典與熱門漫畫作品，採「完整全集數」系統化陳列，讓讀者追讀不間斷。搭配舒適座椅與輕鬆氛圍設計，從經典名作到最新連載，提供更自在且具沉浸感的閱讀體驗。

文化處指出，現代圖書館不僅是靜態閱讀場所，更是激發創意與培養思辨能力的重要場域。透過硬體升級與紙本、數位資源整合運用，協助年輕世代在閱讀中找到成長方向，拓展視野。

台東縣立圖書館目前為試營運階段，各專區與服務櫃台開放時間為週四至週日9時至17時，自修室延長服務至21時。館方表示，將持續蒐集民眾意見，滾動式優化服務內容，逐步擴大開放範圍，打造更完善的閱讀環境。