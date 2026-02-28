　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

▲漫迷新聖地誕生，台東縣立圖書館雙專區啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲漫迷新聖地誕生，台東縣立圖書館雙專區啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

繼自修區與親子閱讀區陸續開放後，台東漫迷與數位世代再迎閱讀新亮點——台東縣立圖書館「青少年閱讀區」與「漫畫區」將於3月5日正式啟用。新設專區不僅為青少年打造自主學習空間，也為漫畫愛好者開闢專屬閱讀天地，翻轉傳統圖書館嚴肅刻板印象，成為跨世代讀者沉浸式閱讀的新基地。

台東縣政府表示，青少年閱讀區精選與校園課程同步的適齡讀物與多元課外書籍，協助學生強化知識基礎。因應數位世代資訊取得習慣，現場配置24台檢索電腦，方便讀者搜尋館藏、查找線上資源與蒐集專題資料，提升數位閱讀與學習效率。

位於挑高樓層的漫畫區則規劃為漫迷專屬空間，典藏經典與熱門漫畫作品，採「完整全集數」系統化陳列，讓讀者追讀不間斷。搭配舒適座椅與輕鬆氛圍設計，從經典名作到最新連載，提供更自在且具沉浸感的閱讀體驗。

文化處指出，現代圖書館不僅是靜態閱讀場所，更是激發創意與培養思辨能力的重要場域。透過硬體升級與紙本、數位資源整合運用，協助年輕世代在閱讀中找到成長方向，拓展視野。

台東縣立圖書館目前為試營運階段，各專區與服務櫃台開放時間為週四至週日9時至17時，自修室延長服務至21時。館方表示，將持續蒐集民眾意見，滾動式優化服務內容，逐步擴大開放範圍，打造更完善的閱讀環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／以色列召集預備役2萬人　卡達擊落「伊朗報復飛彈」
快訊／以色列證實：正在對伊朗發動「新一波攻擊」！
納坦雅胡喊話伊朗人民「推翻神權暴政」！
以色列央視記者連線...收導彈來襲簡訊　畫面瞬間終止！
快訊／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗發射飛彈襲擊！
快訊／以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！
捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

饒慶鈴赴港拓銷　直擊鳳梨釋迦通路上架表現

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵　防火觀念邊玩邊學

台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

夜行更要慢看停　台東長濱分駐所走進社區宣導行人安全

街頭暴力零容忍　成功警分局元宵遶境強力執法

失智長者街頭徘徊　台東永樂警即時援助...助他平安返家

德國騎士自行車環島難過夜　鹿野警伸援手

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

2026台灣燈會前哨戰　「新港綻放 in Blue」點亮百年藍市場

台南山上花園水道博物館春花齊放　櫻花綻放逾六成九重葛、睡蓮接力登場

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

饒慶鈴赴港拓銷　直擊鳳梨釋迦通路上架表現

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵　防火觀念邊玩邊學

台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

夜行更要慢看停　台東長濱分駐所走進社區宣導行人安全

街頭暴力零容忍　成功警分局元宵遶境強力執法

失智長者街頭徘徊　台東永樂警即時援助...助他平安返家

德國騎士自行車環島難過夜　鹿野警伸援手

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

2026台灣燈會前哨戰　「新港綻放 in Blue」點亮百年藍市場

台南山上花園水道博物館春花齊放　櫻花綻放逾六成九重葛、睡蓮接力登場

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

經典賽看球也論及專業素養！　洞悉球場上的瞬息萬變

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

快訊／以色列召集2萬名預備役人員　卡達擊落「伊朗報復飛彈」

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

快訊／以色列證實：正在對伊朗發動「新一波攻擊」！

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

要再見了！冬日遊樂園超人力霸王3／1閉幕　2時代英雄合體

他嫌買老公寓自住「廢到笑」！過來人爽住　搖頭曝自家超優　

騎士閃違停重摔骨折！公車司機竟肇事逃逸　直接開走畫面曝

鍾欣凌要求被苗可麗罵

地方熱門新聞

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

北竿爆特權看診！鄉長要求打點滴解宿醉

下田挖馬鈴薯！　斗南春日農村體驗登場

南化烏山粉紫花海迎228連假厚德紫竹寺成踏青熱點

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

巷弄樹叢驚見蜷縮身影　斗六失智婦走失10小時獲救

金門金沙元宵小市集登場！

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

東勢120斤新丁粄盛大登場

勢康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道

2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血開打

中橫大禹嶺至太魯閣3月份交管　行車攻略一次看

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

更多熱門

相關新聞

夜行更要慢看停　長濱分駐所走進社區暖心宣導行人安全

夜行更要慢看停　長濱分駐所走進社區暖心宣導行人安全

日前，台東縣警察局成功分局長濱分駐所所長許岳庭，親自前往社團法人台東縣弱勢者關懷協會長濱據點，向現場民眾及志工實施交通安全宣導。針對轄區夜間光照不足、視線不良等道路環境特性，提醒居民外出及過馬路時務必提高警覺，確保自身安全。

灌救26小時投水34噸　知本濕地火警終撲滅　

灌救26小時投水34噸　知本濕地火警終撲滅　

成功警分局元宵遶境強力執法　不容街頭暴力

成功警分局元宵遶境強力執法　不容街頭暴力

永樂警即時援助　暖心護送迷途失智長者平安返家

永樂警即時援助　暖心護送迷途失智長者平安返家

夜色裡的一盞明燈　鹿野警為德籍環島單車客找到安心落腳處

夜色裡的一盞明燈　鹿野警為德籍環島單車客找到安心落腳處

關鍵字：

圖書館閱讀台東

讀者迴響

熱門新聞

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面