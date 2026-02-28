五角大廈披薩指數曝！美以空襲規模「遠超去年6月」

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸，民眾四處奔逃。（圖／路透）
記者羅翊宬／綜合報導
美國與以色列28日聯手對伊朗發動空襲，伊朗首都德黑蘭及多座城市傳出爆炸，襲擊規模預計遠遠超過去年6月美軍轟炸伊朗3座核設施。德黑蘭民眾表示，政府尚未發布任何指示，警報未響，市話中斷，行動電話僅零星可用。伊朗空域關閉、航班混亂，以及美國五角大廈附近披薩指數升高，也被外界視為軍事行動升級的側面跡象。
綜合外媒報導，在美國總統川普數周以來揚言對伊朗發動大規模打擊後，美國與以色列官員證實，兩國於28日對伊朗展開空襲。德黑蘭當天發生劇烈爆炸，居民指出總統府及國家安全委員會所在區域冒出濃煙，但政府尚未發布任何避難指示，警報系統未啟動，國營媒體也未提供民眾行動指引。當地市話中斷，僅行動電話零星可用。
美媒《紐約時報》引述美國官員表示，本次攻擊規模預料將遠大於2025年6月美軍轟炸伊朗3座主要核設施的行動。當時行動使美國直接捲入以色列對德黑蘭為期12天的戰事，被視為區域衝突重大升級。
除了德黑蘭外，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）指出，庫姆、克爾曼沙赫、伊斯法罕與卡拉季等地也傳出爆炸聲響，顯示攻擊範圍涵蓋多座重要城市。
Civilian air traffic nightmare right now after Israel's preemptive missile strike on Iran, with dozens of civilian aircraft in the air both in Iraq and Iran. pic.twitter.com/xjZZYS9em2— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
The nearest open pizzeria to the Pentagon, Pizzato Pizza, is reporting high traffic.— Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) February 28, 2026
Freddies Beach Bar, the closest gay bar to the Pentagon is reporting very low traffic.
As of 1:28pm ET pic.twitter.com/tKdJAKpnLc
空中動態方面，航班追蹤平台Flightradar24在X發文指出，依航行通告（NOTAM），伊朗領空已關閉，至少持續至世界協調時間12:00（台灣時間晚間8時）。開源情報帳號OSINTtechnical指出，事發當時伊朗與伊拉克上空仍有數十架民航機飛行，空域交通陷入混亂。
此外，長期透過五角大廈披薩指數來追蹤美國軍事動向的社群平台X帳號Pentagon Pizza Report發文稱，截至美東時間28日凌晨1時28分，距離五角大廈最近仍營業的披薩店「Pizzato Pizza」客流量明顯升高；相對地，鄰近的同志酒吧Freddies Beach Bar人潮偏低。
據悉，所謂「披薩指數」意指當五角大廈加班人數增加時，周邊餐飲需求上升，常被網友用來推測美軍重大軍事行動，但仍屬間接觀察。
