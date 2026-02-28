五角大廈披薩指數曝！美以空襲規模「遠超去年6月」

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸，民眾四處奔逃。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列28日聯手對伊朗發動空襲，伊朗首都德黑蘭及多座城市傳出爆炸，襲擊規模預計遠遠超過去年6月美軍轟炸伊朗3座核設施。德黑蘭民眾表示，政府尚未發布任何指示，警報未響，市話中斷，行動電話僅零星可用。伊朗空域關閉、航班混亂，以及美國五角大廈附近披薩指數升高，也被外界視為軍事行動升級的側面跡象。

綜合外媒報導，在美國總統川普數周以來揚言對伊朗發動大規模打擊後，美國與以色列官員證實，兩國於28日對伊朗展開空襲。德黑蘭當天發生劇烈爆炸，居民指出總統府及國家安全委員會所在區域冒出濃煙，但政府尚未發布任何避難指示，警報系統未啟動，國營媒體也未提供民眾行動指引。當地市話中斷，僅行動電話零星可用。

美媒《紐約時報》引述美國官員表示，本次攻擊規模預料將遠大於2025年6月美軍轟炸伊朗3座主要核設施的行動。當時行動使美國直接捲入以色列對德黑蘭為期12天的戰事，被視為區域衝突重大升級。

除了德黑蘭外，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）指出，庫姆、克爾曼沙赫、伊斯法罕與卡拉季等地也傳出爆炸聲響，顯示攻擊範圍涵蓋多座重要城市。

Civilian air traffic nightmare right now after Israel's preemptive missile strike on Iran, with dozens of civilian aircraft in the air both in Iraq and Iran. pic.twitter.com/xjZZYS9em2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

The nearest open pizzeria to the Pentagon, Pizzato Pizza, is reporting high traffic.



Freddies Beach Bar, the closest gay bar to the Pentagon is reporting very low traffic.



As of 1:28pm ET pic.twitter.com/tKdJAKpnLc — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) February 28, 2026

空中動態方面，航班追蹤平台Flightradar24在X發文指出，依航行通告（NOTAM），伊朗領空已關閉，至少持續至世界協調時間12:00（台灣時間晚間8時）。開源情報帳號OSINTtechnical指出，事發當時伊朗與伊拉克上空仍有數十架民航機飛行，空域交通陷入混亂。

此外，長期透過五角大廈披薩指數來追蹤美國軍事動向的社群平台X帳號Pentagon Pizza Report發文稱，截至美東時間28日凌晨1時28分，距離五角大廈最近仍營業的披薩店「Pizzato Pizza」客流量明顯升高；相對地，鄰近的同志酒吧Freddies Beach Bar人潮偏低。

據悉，所謂「披薩指數」意指當五角大廈加班人數增加時，周邊餐飲需求上升，常被網友用來推測美軍重大軍事行動，但仍屬間接觀察。