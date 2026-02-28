　
政治

發表團結宣言！陳見賢承諾絕不脫黨　全力爭取竹縣初選勝利

▲▼ 新竹縣副縣長陳見賢 。（圖／陳見賢辦公室提供）

▲新竹縣副縣長陳見賢承諾不論初選結果如何絕不脫黨。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢今（28日）除公開祝賀立委吳宗憲轉戰宜蘭縣長能高票當選，也高度肯定宜蘭縣議會議長張勝德的高度與格局，並就各界關注的新竹縣長初選，正式拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」，展現守護中國國民黨團結勝選的堅定決心。

陳見賢首先向吳宗憲表達初選勝利的誠摯祝賀，認為其代表國民黨投入宜蘭縣長選戰，是接下宜蘭人的期盼，將擦亮民主聖地的招牌。陳見賢也特別感謝張勝德議長，指出張議長在關鍵時刻所展現的君子風度與大格局，不讓國民黨走向分裂，不僅穩定軍心，更是國民黨爭取勝選最重要的地方後盾。

陳見賢強調，這種「成全大我、放下小我」的精神，正是所有黨內同志共同的典範，相信宜蘭縣一定能團結勝選。

針對新竹縣長初選競爭，陳見賢也展現的勝選決心，並提出「團結宣言」的承諾，明確宣示，無論初選結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰、不離不棄，不脫黨、不分裂、不讓對手有任何可趁之機。

陳見賢表示，「誠信是政治人物的生命，客家人更重視忠義精神。見賢的承諾，說到做到，這是對黨員、對縣民，男子漢的承諾。」他強調，唯有團結一致、放下個人，國民黨才能在關鍵戰役中凝聚最大力量。

▲▼ 新竹縣副縣長陳見賢 。（圖／陳見賢辦公室提供）

重申團結初衷的同時，陳見賢也再次宣示參與初選的強烈決心，強調將全力以赴爭取新竹縣長初選勝利，團結整個竹縣藍營，為家鄉拚出更穩定、更有希望的未來。

陳見賢發言人田芮熙指出，陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委的九年期間，始終與基層站在一起，歷經無數風雨，深知地方建設是長年累月共同付出的成果。未來，陳見賢將持續在基層建設中導入數位科技，整合警政、衛政與社政系統，強化智慧治理，落實長者日常照護與社會安全網。

田芮熙強調，新竹縣是科技重鎮，陳見賢未來將積極推動捷運級公車系統並完善路網規畫，並推動捷運建設，提升通勤生活品質。他將全力加速台知園區與竹科三期的推動進度，營造優質投資環境，同時結合中小企業輔導與數位轉型策略，為新竹縣注入長遠發展動能。
 

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鍾欣凌要求被苗可麗罵

