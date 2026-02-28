快訊／以色列衛生部發佈「最高警戒」　醫院轉移至地下！

▲以色界發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列稍早對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，行動仍在進行中，美方官員形容「規模不小」，主要鎖定軍事目標。以色列衛生部已下令全國醫療機構進入最高警戒，醫院轉入地下設施運作；美國駐以色列大使也呼籲在以美國公民聽到警報應立即避難。另外，美國總統川普也透過社群平台發布影片，證實美軍已開始對伊朗發動軍事行動。

根據美媒《CNN》，三名美國官員證實，美軍正對伊朗展開打擊行動。其中一名官員指出，行動仍在進行中，並強調這「不是一次小規模打擊」。另有美方官員表示，此次行動聚焦軍事目標，但未進一步說明細節，理由是行動仍進行中。

第二名官員透露，打擊目的是因應伊朗軍事威脅，並保護部署在該區域的美軍人員。美方在行動前已採取相關防護措施，以確保駐紮當地的美軍安全。

以色列方面，衛生部已宣布全國醫療體系進入最高戒備等級，要求醫院將不需住院的病患出院，並轉移至地下強化設施運作。多家以色列醫院表示，他們正準備將病人轉移到加固的避難所或地下掩體。位於特拉維夫的索拉斯基醫療中心（Sourasky Medical Center）已啟用地下緊急醫院，並開始將部分病房與科別移至防護空間。位於拉馬特甘的謝巴醫療中心（Sheba Medical Center）也表示正準備將相關部門遷入地下設施。

海法的拉姆巴姆醫院（Rambam hospital）則宣布清空地下停車場，為「緊急狀態」做準備，並呼籲民眾除非緊急醫療狀況，否則不要前往醫院。以色列緊急救護機構「紅大衛盾會」（Magen David Adom）則表示，已與以色列軍方本土司令部及衛生部全面協調，從日常運作轉為緊急應變模式。

此外，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）透過社群平台X發文，呼籲在以美國公民及使館人員，密切留意以色列本土司令部發布的警報與空襲警報聲，一旦聽到警示應「立即採取行動」，並儘量靠近避難設施。

目前美方尚未公布更多行動細節，伊朗方面的具體回應與傷亡情況仍有待進一步確認。