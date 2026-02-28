　
大陸 大陸焦點 特派現場

美指控北京秘密核試 　陸國防部：美方才是國際核秩序最大亂源

▲▼ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

美國日前指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾秘密進行核試，敦促中國應該加入未來的軍備管制條約。對此，中國國防部新聞發言人張曉剛大校今（28）日回應，美國重啓核試驗，在核軍控領域一系列「毀約」退群的消極行為，才是國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源。

張曉剛今28日近期涉軍問題發佈答記者問，針對「近期美方多次指責中方曾於2020年6月開展核爆炸試驗，並稱美將不再單方面遵守「零當量」標準？」

張曉剛表示，美方有關言論毫無事實依據，根本站不住腳。眾所周知，中方奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽，始終恪守「暫停核試驗」承諾，從未開展違反《全面禁止核試驗條約》的活動。

張曉剛指出，美方擁有全球最大核武庫，奉行首先使用核武器政策，投入巨資發展「三位一體」核力量，甚至聲稱重啓核試驗，其在核軍控領域一系列毀約退群消極行徑，成為國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源。

張曉剛稱，我們敦促美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》義務和「暫停核試驗」承諾，履行核裁軍特殊優先責任，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

回顧《新削減戰略武器條約》作為美俄之間最後一份核軍控協議，於2026年2月5日正式到期。該條約簽署於2010年，曾是「美俄」（僅此這兩國沒有中國）唯一有效的核力量約束文件，規定雙方將部署的戰略核彈頭控制在1550枚以內，運載工具限制在700件以下，並建立了完善的核查與數據交換機制，該條約冷戰後全球核戰略的基本穩定。

直到2023年2月，俄羅斯總統普丁宣佈暫停履行該條約，理由是美國要求俄羅斯全面履約，自身不斷發展反導系統、部署新型核武器，破壞戰略平衡。

2025年9月，普丁曾釋放善意，提出條約到期後一年內俄方願意繼續遵守核心數量限制，前提是美國採取同等行動，但遭到川普政府拒絕。雙方拉扯到今年2月5日，條約正式到期失效，這也意味著冷戰以來美俄雙邊核軍控體系徹底瓦解，全球核安全失去了最後一道重要約束屏障，核軍備競賽與戰略誤判的風險急劇上升。

條約失效20天後，美國務卿魯比歐拋出「任何核條約必須納入中美俄」的表態，遭到中國拒絕。原本美俄之間的約束，拉著中國一起，美國內心打的算盤，外界也很清楚。

根據《原子科學家公報》2024年底的統計，美俄各自5000枚左右，中國的核彈頭大約600枚，美國無視巨大差距，指稱中國「大幅增加核武器」「很快就要達到條約規定的核彈頭上限」，目的是想通過核條約「困住」中國核武器的發展。

中國已也公開拒絕就新的三方條約展開談判的呼籲。中國裁軍事務大使沈健也提出反駁，北京不會「與任何國家進行任何核武軍備競賽」。

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

