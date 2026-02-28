　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港媒：中方研擬方案應對川普來訪 　台灣議題難有共識

▲▼ 川習會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮官員先前表示，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。香港南華早報引述消息表示，多個中國政府部門被要求研究及評估川普訪中期間可能提出的要求，並擬定北京可能讓步方案；另關於台灣議題達成協議的可能性不大。

南華早報27日報導，消息人士表示，被要求進行上述工作的中國政府部門，包括商務部及國家發展和改革委員會等。

消息人士稱，中國正在考慮各種方法以評估難以預測的川普的想法，並找出可能的談判籌碼，包括接觸被認為與川普關係密切的人。中國也在透過駐華盛頓大使館和其他管道進行此類接觸，包括透過中國學者和前政府官員。

報導表示，例如中國人民外交學會會長吳懇本月曾率領代表團到美國，代表團成員包括中國政府前財金、軍事及外交官員。

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

據中國人民外交學會的聲明表示，代表團曾在紐約與由美中關係全國委員會執行副主席葛林柏格（Evan Greenberg）率領的代表團會面。中國人民外交學會也曾與美國前官員會面，但未作詳細說明。

報導又表示，消息人士表示，川普訪中期間，雙方達成的協議可能包括中國承諾向美國購買能源、航空及農產品，以及中國會給予美國公民免簽證入境的安排。

報導表示，在北京和華盛頓商討兩國領導人將在川普訪問可能達成的協議之際，有一點似乎很明確，就是區域安全或就台灣議題達成協議的可能性不大。

中國官方迄今未證實川普訪中。中國外交部發言人毛寧24日表示，中美雙方就川普訪中事宜「保持著溝通」，但目前「沒有可以提供的信息」。

川習會習近平川普

