快訊／美以聯手「2航母、50戰機」突襲伊朗　首波預計連打4天

記者張方瑀／綜合報導

記者張方瑀／綜合報導

以色列與美國於28日對伊朗發動大規模聯合空襲，德黑蘭市中心與機場附近爆發連環爆炸。消息指出，這項行動已祕密籌畫數月，美以雙方更刻意選在「大白天」發動突襲，讓伊朗軍方措手不及，預計這波攻勢將持續4天。目前伊朗已緊急封閉全國領空，德黑蘭通訊也傳出受損。

策劃數月「大白天」突襲 美以行動計畫曝光

根據《紐約時報》報導，一名不具名安全消息人士透露，這場針對伊朗的軍事行動絕非臨時起意，而是美以雙方經過數月精密規劃的聯合成果。消息人士直言，以色列在這次行動中是「火力全開」，而美國的立場也與以方完全一致。

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）



《以色列時報》指出，軍方特意選擇在清晨與上午時段發動首波攻勢，目的是利用伊朗「預期不會有白天襲擊」的心理盲點，達成出其不意的效果。據悉，這場聯合行動的「初步階段」預計將持續整整4天。

美軍這波空襲行動，是在美國於該區域進行大規模軍力部署後所發動的；其部署內容涵蓋了兩艘航空母艦、多艘海軍驅逐艦，以及50多架戰鬥機。

德黑蘭遭轟炸、機場中彈 伊朗領空全面封閉

空襲發生後，伊朗首都德黑蘭隨即傳出多聲巨響。根據《路透社》報導，梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）也遭到直接打擊。伊朗民航組織發言人阿萬（Majid Ahwan）隨後緊急宣布，「伊朗全國領空即刻關閉，直到另行通知為止。」

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）



除了機場與軍事設施受損，德黑蘭部分地區也傳出電話線路遭到切斷。此外，鄰國伊拉克也感受到局勢緊繃，在以色列國防部長形容這是一場「預防性攻擊」後，伊拉克交通部也隨即宣布關閉領空，嚴防戰火擴大。

美軍航母、基地大舉動員 規模超越去年6月

一名美國官員表示，這次的空襲規模將遠遠超過美軍去年6月針對伊朗核設施的打擊。

外界解讀，這波攻勢反映出美國總統川普（Donald Trump）對伊朗核計畫談判的徹底失去耐心。儘管特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）26日才在日內瓦與伊朗官員會晤，但川普27日對外直言，他對談判進展「很不滿意」。